天文台：下周初最高29度　温差頗大　復活節假首3天有驟雨較潮濕

天文台今日(12 日)表示，一股溫暖潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。而位於廣東北部的低壓槽已發展為一道冷鋒，與其相關的驟雨及雷暴正影響該區，該冷鋒正逐漸向南移動，預料在下午至黃昏抵達廣東沿岸，本港下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降至最低約18度。



天文台展望明日(13日)早上清涼，初時風勢頗大，日間部分時間有陽光。隨後一兩日風勢緩和，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。根據天文台九天天氣預報，下周一及二、最低及最高氣温相差9度。復活節一連4天假期，首3 天均有驟雨。



天文台表示受冷鋒影響，本港下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度。(香港01 記者攝)

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下周中後期天氣潮濕 後期有驟雨

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸明早風勢頗大，天氣清涼，日間天色好轉。隨著季候風在明日稍後緩和，隨後兩三日廣東地區風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在下周中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在下周後期為華南內陸地區帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月12日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台九天天氣預報，預料明日（13日）大致多雲，早上清涼。明日吹北風4至5級，初時離岸間中6級，高地達8級，即8號風球時烈風。稍後3級。明日日間部分時間有陽光及非常乾燥，稍後部分地區能見度較低。相對濕度介乎30%至70%。

下周一（14日）及下周二（15日）均天晴、部分地區能見度較低，下午炎熱及非常乾燥。下周一介乎19至28度、下周二最低20度，最高達29度。

下周三（16日）至下周四(17日) 氣温維持21至27度間。下周三天晴乾燥。下周四部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

下周五(18日）起一連四天復活節假期，首三天均有驟雨，沿岸有薄霧，短暫時間有陽光，最低氣温22，23 度。最高27度。而假期最後一天(21 日)，日間炎熱，部分時間有光，氣温進一步上升至23至28度。