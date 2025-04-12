Coldplay演唱會尾場　天文台預報有雨　體育園及警方温提勿帶長遮

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，今日(12日）是演唱會的壓軸尾場，天文台發出的特別天氣提示指，受冷鋒影響、本港下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。



啟德體育園再發溫馨提示，指所有持票觀眾不允許帶超過35厘米的長雨傘進入場內，因此，園方提醒觀眾謹記自備一把縮骨遮，或在會場購買一件Coldplay雨褸，「既實用又時尚。」



英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，今日（12日）迎來尾場。昨日（11日）第三場演唱會，熱鬧程度不減，觀眾到場先在場外打卡留念。（倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，今日（12日）迎來尾場。昨日（11日）第三場演唱會，場內氣氛依舊狂熱。（倪清江攝）

警方亦提醒因天雨影響，前往啟德體育園觀看演唱會的人士要注意事項：

🔸可攜帶縮骨遮或雨衣



🔸切勿攜帶長遮



🔸盡量乘搭公共交通工具



🔸盡早到場



啟德體育園籲觀眾務必要留意天氣

啟德體育園指，今日(12 日)是Coldplay香港演唱會壓軸大秀，但觀眾前往啟德體育園之前務必要留意天氣，做好相應準備。

啟德體育園稱，香港天文台已發出「特別天氣提示」，預告冷鋒將帶來驟雨及強烈狂風雷暴，會影響珠江口一帶的天氣，部份地區將有較大雨勢。加上猛烈陣風，氣溫會從約25°C顯著下降至星期日早上的最低約17°C。

溫馨提示自備縮骨遮或在會場購買Coldplay雨褸：實用又時尚

溫馨提示提醒所有持票觀眾，超過35厘米的長雨傘不允許帶入場內，啟德體育園稱因此謹記自備一把縮骨遮，或在會場購買一件Coldplay雨褸，既實用又時尚，還能成為這次史詩之夜的完美紀念。

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，周末（12日）迎來尾場。昨日（11日）第三場演唱會，場內氣氛依舊狂熱。（倪清江攝）

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