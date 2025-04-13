本港早上相對濕度21% 天文台錄41年來最乾燥4月 本周後期較潮濕
撰文：陶嘉心
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昨午（12日）冷鋒橫過本港帶來狂風驟雨，一夜過後卻變為最乾燥4月。天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥的天氣。本港今早（13日）多處地區的相對濕度下降至30%或以下，截至早上9時40分，天文台的相對濕度曾下降至21%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來4月份的最低紀錄。此外，受沙塵天氣影響，廣東部分地區能見度較低。
本港地區今日天氣預測，短暫時間有陽光及非常乾燥，部分地區能見度較低。初時吹清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。稍後風勢緩和。天文台展望未來兩三日大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。本週後期天氣較為潮濕。
受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸今早風勢頗大，日間天色好轉。隨著季候風在今日稍後緩和，未來兩三日廣東地區風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在本週中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在本週後期為華南內陸地區帶來驟雨。
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