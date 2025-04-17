天氣｜今早有薄霧日間28度　復活節假期潮濕炎熱　接近周末有驟雨

天文台今晨（4月17日）指出，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港今早沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至5,000米以下。天文台預測，本港今日部份時間有陽光。早上沿岸有薄霧，日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度，相對濕度最高95%；吹輕微至和緩東至東南風。



一連四日復活節假明日（18日）開始，天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。下周初大致天晴及炎熱。



圖為截至4月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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下周初天色好轉 中至後期有驟雨及雷暴

天文台指出，預料一股偏南氣流會在今、明兩日逐漸影響廣東沿岸，該區天氣較為潮濕，日間炎熱，並在接近周末為廣東帶來幾陣驟雨。

隨著高空反氣旋在下周初稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道低壓槽會在下周中至後期為廣東帶來驟雨及雷暴。

▼4月13日 沙塵氣流襲港維港灰爆▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周三均日間炎熱 周日「穀雨」最高29度

根據天文台九天天氣預報，4天復活節假期均日間炎熱。其中，明日至復活節、亦為二十四節氣「穀雨」的周日（20日），均有驟雨及薄霧、短暫或部份時間有陽光，明日及周六（19日）最高28度，周日及下周一（21日）均介乎24至29度，下周一大致天晴。

下周二（22日）至下周五（25日）均有驟雨，其中下周二及周三（23日）仍日間炎熱，最高分別29及28度。下周四（24日）及下周五大致多雲，氣溫稍為回落，最低均22度，最高分別27及26度。