復活節假期｜天文台料未來六天炎熱有驟雨　下周一天晴最高見30度

天文台表示，預料現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日(17日)逐漸被一股偏南氣流取代。預測本港部份時間有陽光。日間炎熱。吹輕微至和緩東至東南風。天文台展望下周初大致天晴及炎熱。



一連四日復活節假明日（18日）開始，天文台預測天氣炎熱，根據九天天氣預報，明日至星期日(20日)均有驟雨，短暫或部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧。下周一(21 日)復活節假期最後一日，大致天晴，預料最高氣温30度。



將軍澳今日中午看見日暈。(倪清江攝)

下周初天色好轉 中至後期有驟雨及雷暴

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及較為潮濕，日間炎熱。隨着高空反氣旋在下周初稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴。

天文台預測本港今日(17日)部份時間有陽光。日間炎熱。圖為大澳早上天氣情況。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月17日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周三均日間炎熱 周日「穀雨」最高29度

根據天文台九天天氣預報，4天復活節假期均日間炎熱。其中，明日至復活節、亦為二十四節氣「穀雨」的周日（20日），均有驟雨及薄霧、短暫或部份時間有陽光，明日介乎23至28度。周六（19日）及周日( 20日)預料24至29度，下周一（21日）大致天晴。氣温上升至介乎25至30度。

天文台今日(17日)表示，受偏南氣流影響，預測本港部分時間有陽光。日間炎熱。圖為大澳今早晨光初現情況。(盧志成攝)

天文台預測下周二（22日）至下周六（26日）一連五天均有驟雨，其中下周二及周三（23日）仍日間炎熱，最高分別29及28度。下周四（24日）至下周六均大致多雲，其中下周五(25日)局部地區有雷暴。氣溫稍為回落，最低分别23，22 度，最高分別27及26度。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼

