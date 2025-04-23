天氣｜今日炎熱約30度有一兩陣驟雨 未來兩日驟雨增多及有雷暴
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（4月23日）大致多雲。早上部份地區能見度較低，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。稍後有一兩陣驟雨，相對濕度最高達95%。吹和緩偏南風，初時高地風勢清勁。
天文台展望，明日（24日）仍然炎熱，亦有幾陣驟雨。星期五（25日）天氣不穩定。周末期間轉吹東風，風勢頗大，天氣稍涼。
▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼
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未來一兩日部份地區雨勢頗大 周末期間氣溫稍降
天文台指出，一股偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有一兩陣驟雨。預料一道低壓槽會在未來一兩日影響華南並靠近沿岸地區，該區驟雨增多及有雷暴，部份地區雨勢頗大。
而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。
▼4月17日 沙塵天氣過後黃昏火燒天▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周五有幾陣雷暴 勞動節有一兩陣驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（24日）至下周四（5月1日）的勞動節期間，除下周二（29日）以外均有驟雨。明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，稍後局部地區有雷暴，料介乎26至30度。周五（25日）多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫料在24至27度之間。
周六（26日）及下周日（27日）均有幾陣驟雨，同介乎23至26度。 下周一（28日）至下周四均短暫或部份時間有陽光，連日最低均24度，最高28或29度。其中下周一及周四料有一兩陣驟雨，下周三則局部地區有驟雨。
天文台料未來兩日炎熱約30度 周末氣温稍下降 5.1勞動節有驟雨天氣｜今日炎熱約30度 稍後有一兩陣驟雨 本周中後期有雷暴天文台｜明及周三炎熱最高30度 本周中期轉不穩定 周六氣温稍降天氣｜今早有霧日間約31度 未來兩日仍炎熱 本周中後期有雷暴