天氣｜今日炎熱約30度　稍後有一兩陣驟雨　本周中後期有雷暴

一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（4月22日）大致多雲。早上沿岸有薄霧，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度，相對濕度最高達95%。稍後局部地區有一兩陣驟雨，吹和緩偏南風天文台展望，明日（23日）部份時間有陽光，日間炎熱。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。



圖為截至4月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末期間氣溫稍為下降

天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有一兩陣驟雨。隨著覆蓋南海北部的高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本周中後期廣東有驟雨及雷暴。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月22日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周二均有驟雨 周六最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）至下周二（29日）均有驟雨，明日有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱，介乎26至30度。周四（24日）及周五（25日）多雲及雷暴，周四料在25至29度之間，周五回落至23至26度。周六（26日）及下周日（27日）有幾陣驟雨，其中周六料22至25度，下周日料介乎23至27度。

下周一（28日）及下周二仍有驟雨，短暫或部份時間有陽光，最低均為24度，最高分別28度或29度。下周三（39日）部份時間有陽光，介乎24至29度。