天氣｜今日炎熱約30度 稍後有一兩陣驟雨 本周中後期有雷暴
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（4月22日）大致多雲。早上沿岸有薄霧，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度，相對濕度最高達95%。稍後局部地區有一兩陣驟雨，吹和緩偏南風天文台展望，明日（23日）部份時間有陽光，日間炎熱。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。
▼4月17日 沙塵天氣過後黃昏火燒天▼
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周末期間氣溫稍為下降
天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有一兩陣驟雨。隨著覆蓋南海北部的高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本周中後期廣東有驟雨及雷暴。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。
▼4月20日 機場島櫻花園內的櫻花盛開▼
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▼天文台九天天氣預報▼
明日至下周二均有驟雨 周六最低22度
根據天文台九天天氣預報，明日（23日）至下周二（29日）均有驟雨，明日有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱，介乎26至30度。周四（24日）及周五（25日）多雲及雷暴，周四料在25至29度之間，周五回落至23至26度。周六（26日）及下周日（27日）有幾陣驟雨，其中周六料22至25度，下周日料介乎23至27度。
下周一（28日）及下周二仍有驟雨，短暫或部份時間有陽光，最低均為24度，最高分別28度或29度。下周三（39日）部份時間有陽光，介乎24至29度。
天文台｜明及周三炎熱最高30度 本周中期轉不穩定 周六氣温稍降天氣｜今早有霧日間約31度 未來兩日仍炎熱 本周中後期有雷暴天文台本周先天晴炎熱 周四起有雷暴 機場島櫻花滿開一片粉紅天文台預測本周後期天氣不穩 連日有驟雨 氣溫稍降至最低22度