天氣｜今早有霧日間約31度　未來兩日仍炎熱　本周中後期有雷暴

天文台今晨（4月18日）表示，一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾下降至1,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，相對濕度最高達95%。早上沿岸有霧，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，日間炎熱。本周後期天氣漸轉不穩定。



圖為截至4月21日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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周末期間氣溫稍為下降

天文台指出，受高空反氣旋影響，華南沿岸未來一兩日天色大致良好，日間炎熱。隨著高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本周中後期該區有驟雨及雷暴 。而一股清勁的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

▼4月20日 機場島櫻花園內的櫻花盛開▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月21日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周二均有驟雨 周六最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）至下周二（29日）均有驟雨。其中明日局部地區有驟雨，與周三（23日）均日間炎熱，同介乎26至30度。周四（24日）及周五（25日）局部地區有雷暴，周四料在25至29度之間，周五回落至23至26度，周六（26日）為22至25度。

下周日（27日）至下周二短暫或部份時間有陽光，最低均為23度，最高氣溫則從周日的26度，逐日升至下周二的28度。