強雷雨區南下 雨帶晚上近9時漸減弱 新界東多區有雨
撰文：歐陽德浩
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廣東沿岸受一道低壓槽影響，由今日起（24日）天氣漸轉不穩定。天文台於傍晚6時發出特別天氣提示，提醒有一個與低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移，其後再在晚上8時15分表示，預計每小時達90公里或以上的猛烈陣風吹襲新界。
根據天文台最新的雷達圖，雖然強雷雨區繼續南下，但沒有覆蓋市區、大嶼山及新界西，僅聚集在新界東一帶上空，未有為本港帶來威脅。
晚上約7時雨帶在深圳北部 每小時雨量可達150毫米
天文台在今日傍晚6時發出特別天氣提示，預告有低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移，在未來兩三小時影響珠江口一帶。其後天文台在晚上7時再提醒，有猛烈陣風吹襲香港。
根據天文台雷達圖，當時該強雷雨區聚集在深圳北部，部份雨帶更以黃色及紅色顯示，即每小時雨量可達150毫米。
晚上約8時雨帶集中在新界東北部地區
直至晚上7時半，天文台估計短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並在晚上8時15分表示，預計每小時達90公里或以上的猛烈陣風吹襲新界，市民應立即到安全地方躲避。
根據天文台雷達圖，當時強雷雨區已移至本港範圍內，集中在新界東北部地區，但強度似乎大幅減弱，主要以藍色及綠色顯示，即每小時雨量高達約15毫米。
強雷雨區繼續南下但沒有覆蓋市區
直至晚上近9時，雖然該強雷雨區繼續南下，但沒有覆蓋市區、大嶼山及新界西，僅聚集在西貢一帶上空。同時深圳的雨帶同樣有所減弱。
天文台表示，晚上的驟雨為新界東部部分地區帶來超過10毫米雨量。
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