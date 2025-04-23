天文台預警低壓槽周四晚殺到　周五六狂風雷暴　珠江口一帶有冰雹

這幾日天晴炎熱，原來是暴風雨前夕。天文台今日（23日）指，受一道低壓槽影響，廣東沿岸明晚（24日，星期四）天氣漸轉不穩定，星期五及星期六初時（25及26日）珠江口一帶間中有驟雨及狂風雷暴，在星期五甚至會有冰雹等強對流天氣。



不同電腦預報模式對珠江口一帶地區受強雷雨影響的位置及時間有較大分歧，不過都預測雨量可達50毫米或以上。



一股偏東氣流會在周末期間（26日及27日）影響廣東沿岸，本港風勢較大，天氣稍涼，預測市區（天文台尖沙咀總部）最低攝氏23度。



4月23日傍晚雲量增多，有少許涼風，在星光大道，有不少遊客影相閒逛。（倪清江攝)

4月23日傍晚雲量增多，有少許涼風，在星光大道，有不少遊客影相閒逛。（倪清江攝)

4月23日傍晚雲量增多，有少許涼風，在星光大道，有不少遊客影相閒逛。（倪清江攝)

低壓槽明日華南內陸發展 令天氣不穩定

天文台科學主任（林家輝、郭于庭、林沁宜、謝鈞澍）在網頁「天氣隨筆」專頁發表題為《低壓槽靠近．天氣不穩定》文章，指出受偏南氣流及高空反氣旋影響，過去兩三日廣東天氣炎熱。預料覆蓋沿岸地區的高空反氣旋會在未來一兩日減弱南退，該區將受到西風波動影響：而一道低壓槽會在明日（24日）於華南內陸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

4 月23日下午2時的衛星雲圖．可見與西風波動相關的對流雲團正影響廣東內陸及中國西南部。(天文台圖片）

珠江口一帶周五狂風雷暴及冰雹

天文台指出，根據現時評估，低壓槽會在明日稍後由廣東內陸地區逐漸靠近沿岸地區，與其相關的驟雨及狂風雷暴亦會靠近，預測珠江口一帶於星期五會出現狂風雷暴及冰雹等強對流天氣，部分地區雨勢較大。

料星期六初時驟雨仍然較多 周末期間天氣稍涼

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在星期五稍後至星期六逐漸影響廣東沿岸，東風增強時地面輻合加上西風波動，星期六初時驟雨仍然較多。受偏東氣流影響，周末期間本港風勢較大，天氣稍涼。

次強對流天氣過程大氣配置示意圖。(天文台圖片）

英國及廣東電腦預報模式顯示周五雨量可達50毫米

天文台指出，雖然各電腦模式均預測與低壓槽相關的強對流天氣會影響廣東沿岸及東風增強會令該區氣溫稍為下降，但不同電腦預報模式對珠江口一帶地區受強雷雨影響的位置及時間有較大分歧。

歐洲電腦模式預測顯示，星期五本港雨量約20至30毫米，星期六可能錄得70毫米雨量；英國電腦模式預測大雨集中在星期五，本港雨量可達50毫米；廣東電腦模式預測周四晚會有少量雨量，大雨集中在星期五，估算雨量可達50毫米，到周六雨量明顯減少。

天文台提醒市民及公開試考生在未來兩三日出門前留意最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的推送通知。

不同電腦預報模式對珠江口一帶地區受強雷雨區影響的地點及時間有較大分歧。(天文台圖片）

4月23日傍晚雲量增多，有少許涼風，視野清晰。（倪清江攝)

4月23日晚上有少許涼風，在星光大道，有不少遊客影相閒逛。（倪清江攝)

4月23日晚上有少許涼風，在星光大道，有不少遊客影相閒逛。（倪清江攝)

周六離岸及高地風力間中達6級 市區氣溫降至23度

天文台今日錄得市區氣溫30.8度，預測一股偏南氣流會在明日繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣，市區氣溫介乎26至31度，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，就正如上述預測，明日稍後有幾陣驟雨。

到周五吹南風3級，晚上東至東北風4至5級，狂風雷暴令氣溫下降，料降至24至27度；到周六東風增強，達4至5級，離岸及高地間中6級，市區最低23度。

天文台4月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測天氣24日晚開始轉差。(天文台圖片）

▼4月22日 天晴炎熱熱住跑▼



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五一黃金周首兩有一兩陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台預料偏東氣流會在下周初緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。內地五一黃金周下周四（5月1日）開始，天文台預測首兩日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。

天文台4月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測到5月初大致炎熱。(天文台圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼

