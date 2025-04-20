天文台本周先天晴炎熱　周四起有雷暴　機場島櫻花滿開一片粉紅

【明日的天氣】一連四日的復活節假期明日（21日）結束，天文台今日（20日）指出，受高空反氣旋影響，華南沿岸未來一兩日天色大致良好，預測明日部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間炎熱，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫將升至攝氏31度。



不過隨着一道低壓槽和一股清勁偏東氣流會由本周中起先後在週末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。天文台料本周四（24日）稍後局部地區有雷暴，周五（25日）多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。



正當不少人都日本觀賞櫻花時，機場島櫻花園內去年栽種的一大片櫻花，近日「滿開」，吸引少部份攝影愛好者前往拍攝。



來到4月中，機場島櫻花園內的櫻花在4月20日盛開，在晴朗天氣下，特別顯得粉紅。（市民翁志華攝及提供圖片)

一道低壓槽本周中後期為港帶來驟雨及雷暴

天文台今日指出，受高空反氣旋影響，華南沿岸未來一兩日天色大致良好，日間炎熱。

隨着高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本周中後期該區有驟雨及雷暴。

一股清勁的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

來到4月中，機場島櫻花園內的櫻花在4月20日盛開，在晴朗天氣下，特別顯得粉紅。（市民翁志華攝及提供圖片)

「穀雨」無雨 新界多區錄得32度或以上 上水33.4度

今日為二十四節氣的「穀雨」，但沒有下雨，反而天晴炎熱，天文台錄得市區最高30.6度，上水升至33.4度，打鼓嶺升至32.9度，大隴、大埔、元朗公園、濕地公園及流浮山都錄得32度或以上。

「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨到來意味寒潮天氣已結束。天文台預測未來三日（21至23日）日間炎熱，市區氣溫介乎26至31度，日間炎熱。

天文台4月20日下午4時半更新九天天氣預報，料本周前半部天晴炎熱，周中起天色轉差，會有雨及雷暴。（天文台圖片)

周四天色轉差 料晚上局部地區有雷暴

不過隨着低壓槽及偏東氣流在本周中後期影響廣東沿岸，本港天氣將會由周四起轉差。天文台預測周四大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。

天文台料周五周六清涼 市區氣溫降至22度

到周五會由吹南風3級，稍後轉吹東至東北風4至5級；多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。氣溫會下降，市區介乎23至26度。

天文台預測周六天氣仍然較差，大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫會稍降，介乎22至25度。

來到4月中，機場島櫻花園內的櫻花在4月20日盛開，在晴朗天氣下，特別顯得粉紅。（市民Ｗinnie Lam攝及提供圖片)

天文台預測天色由下周日（27日)開始好轉，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，下周初部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

來到4月中，機場島櫻花園內的櫻花在4月20日盛開，在晴朗天氣下，特別顯得粉紅。（市民Ｗinnie Lam攝及提供圖片)

來到4月中，機場島櫻花園內的櫻花在4月20日盛開，在晴朗天氣下，特別顯得粉紅。（市民Ｗinnie Lam攝及提供圖片)