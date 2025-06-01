天文台預測周二三有驟雨及雷暴　料周末有陽光　天氣炎熱最高32度

【天文台／明日的天氣／香港九天天氣預報／雷暴】天文台今日（1日）表示，一股炎熱的偏南氣流會在明日（2日）為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。同時，位於華中的一道低壓槽會靠近華南沿岸，隨後一兩日沿岸地區有驟雨及雷暴。



天文台預計，明日氣溫介乎27度至32度，日間炎熱，稍後局部地區有雷暴。本周二、三間中有驟雨及幾陣雷暴。隨着高空反氣旋在本周後期逐漸增強，廣東地區驟雨減少，天氣炎熱，料周末及下周日有陽光，氣溫回升至最高32度。



天文台預計，明日氣溫介乎27度至32度，日間炎熱，稍後局部地區有雷暴。（資料圖片/林遠航攝）

未來一兩日沿岸地區有驟雨及雷暴

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東七六正逐漸被一股偏南氣流取代，與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響男孩北部。今日天氣大致多雲，下午部份時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。

一股炎熱的偏南氣流會在明日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。同時，位於華中的一道低壓槽會靠近華南沿岸，隨後一兩日沿岸地區有驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋在本週後期逐漸增強，廣東地區驟雨減少，天氣炎熱。

未來9日氣溫。（天文台網站）

天文台預計，明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度；星期二三有雷暴，兩日氣溫介乎26至30度。（天文台網站截圖）

明日有幾陣驟雨 星期二三有雷暴

天文台預計，明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度；星期二（3日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。星期三（4日）亦大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，兩日氣溫介乎26至30度。

周末氣溫回升至最高32度 日間炎熱

至星期四（5日），天氣大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光，氣溫介乎26至29度；星期五（6日）起氣溫微升，介乎26至31度，部份時間有陽光，局部地區有驟雨；周末氣溫達27至32度，其中星期六（7日）部份時間有陽光，日間炎熱；星期日（8日）部份時間有陽光。早上局部地區有驟雨，日間炎熱。

下周一（9日）及二（10日）有驟雨，其中星期一部份時間有陽光，日間炎熱；星期二短暫時間有陽光。