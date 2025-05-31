端午節｜天文台料風勢頗大　低壓區致天氣不穩定　戶外活動要留意

【明日的天氣／天文台／低壓槽／雷暴／端午節】今日(31 日)端午節，天文台表示，中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股強風程度的偏東氣流。同時，與廣闊低壓槽相關的驟雨影響南海北部。預測本港地區大致多雲，有一兩陣驟雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地吹強風。天文台提醒進行戶外活動的市民請留意最新的天氣預測。



天文台展望明日(6月1 日)及星期一(6月2日) 天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。



大澳5月30日舉行端午龍舟遊涌節慶活動。(大澳居民盧志成攝)

大澳5月30日舉行端午龍舟遊涌節慶活動。(大澳居民盧志成攝)

天文台於清晨4 時45分發特別天氣提示，指位於中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股強風程度的偏東氣流。預料今日端午節（5月31日）本港風勢頗大，有一兩陣驟雨。此外，位於海南島以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓區會在今明兩日向東橫過南海北部，並為該區帶來驟雨。端午節及星期日進行戶外活動的市民請留意最新的天氣預測。

下周初天氣炎熱 有幾陣驟雨

天文台表示，受一股西南氣流影響，下周初華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料位於華中的另一道低壓槽會在星期二及星期三靠近華南，該區天氣漸轉不穩定。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月31日今早8時40分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周六均有驟雨 下周二及周三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，今日（31日）端午節至下周日（6月8日）均有驟雨。今日吹東風4至5級，離岸及高地6級。大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗。介乎24至27度。

周日（6月1日）轉吹南至東南風3至4級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高31度。

下周一（6月2日）至下周日（8日）均有驟雨，天氣炎熱，預測最低氣均27度，最高則31,32度；下周一至下周三（4日）局部地區有雷暴。下周一炎熱，最高32 度。

下周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日料有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。下周五（6日）及下周六部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，均介乎27至32度。下周日(8日) 日間仍炎熱，有一兩陣驟雨，最高31度。