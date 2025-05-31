端午節｜赤柱龍舟錦標賽正灘人山人海 天氣欠佳無阻選手熱情競技
撰文：吳美松
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今日（31日）是端午節，本港多個地區都一如既往舉行龍舟賽事，其中赤柱國際龍舟錦標賽今早8時開始已在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。今日天色雖然欠佳，不時刮起大風，但仍有不少觀眾到場支持賽事，整個正灘寸步難行，現場不時響起歡呼聲。
赤柱國際龍舟錦標賽由今日上午8時至下午5時，在赤柱正灘舉行；有逾180隊來自香港及海外的隊伍參賽，全日共有51場賽事，有男子盃賽、女子盃賽及混合商行賽等。下午2時起主要進行多場決賽。由於赤柱的賽道僅得270米，相信賽事的節奏會更緊湊。
赤柱今早陰天，氣溫約28度，正灘不時吹起大風。不過，選手及觀眾的心情似乎不受影響，不同隊伍加上觀眾站滿沙灘，令沙灘寸步難行，亦有不少人一家大小前來觀賽。每當有龍舟抵達終點，現場都有傳出歡呼聲。
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