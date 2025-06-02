天氣｜今日有幾陣驟雨　日間炎熱市區約32度　稍後局部地區有雷暴

【天文台／香港九天天氣預報／雷暴】天文台預測，本港今日（6月2日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。



天文台於今晨6時45分發出特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。 天文台展望，明日（3日）及星期三（4日）間中有驟雨及幾陣雷暴。本周後期驟雨逐漸減少，接近周末部份時間有陽光及炎熱。



圖為截至6月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼



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低壓槽料今日稍後靠近沿岸地區

天文台指出，一股炎熱的偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。此外，一道低壓槽正為華南北部帶來不穩定天氣，預料該低壓槽會在今日稍後靠近沿岸地區，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在本周後期逐漸增強，廣東地區驟雨減少，天氣炎熱。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



為天文台截至6月2日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周一炎熱達32度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日） 至下周二（10日） 期間，除周六（7日）以外均有驟雨。其中明日及周三均大致多雲及有雷暴，最高氣溫分別30度及29度。周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，料介乎26至29度。周五（6日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，最高31度。

周六至下周一（9日）均部份時間有陽光、日間炎熱，同介乎27至32度。下周日（8日）早上局部地區有驟雨，下周一及下周二（10日）有幾陣驟雨，下周二最高31度。