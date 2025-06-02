天文台｜今午炎熱打鼓嶺34.5度　明日有雷暴　周末熱焫焫最高33度

【天文台／明日的天氣/香港九天天氣預報／雷暴】天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為廣東北部帶來不穩定天氣，預料該低壓槽會在今日(6月2 日)稍後靠近沿岸地區。預測本港地區天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。天文台下午在打鼓嶺錄最高氣温逾34.5度。



黃色工作暑熱警告下午12時50分生效。天文台今晨6時45分亦發特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。展望明日(3日)及星期三(4日) 間中有驟雨及幾陣雷暴。本周後期驟雨逐漸減少，接近周末部分時間有陽光及炎熱。



下午時份、本港大部分地區都錄得攝氏33度或以上。(資料圖片 / 羅國輝攝)

今日(2日)下午2時20分，天文台在打鼓嶺錄最高氣温逾34.5度。(天文台網頁截圖)

天文台表示，一道低壓槽正為廣東北部帶來不穩定天氣，預料該低壓槽會在今日(6月2日)稍後靠近沿岸地區，本港稍後局部地區有雷暴。(香港01 記者攝)

天文台預測本港今日(6月2日)天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。(香港01 記者攝)

天文台預測今日(6月2 日)本港天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。部分時間有陽光，有幾陣驟雨。(香港01 記者攝)

根據天文台資料，本港今日(2日)天氣炎熱、下午2時20分、打鼓嶺最熱、錄得34.5度。大部分地區包括上水、大埔、沙田、九龍城、黃大仙、長洲、跑馬地、屯門等，氣温上升至33度或34度左右。其餘地區均錄得30度。

勞工處於下午12時50分發出黃色工作暑熱警告，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

低壓槽影響未來一兩日有幾陣雷暴

天文台指出，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及幾陣雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，周末至下周初該區日間酷熱。預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。

▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台6月2日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周三炎熱 周六見33 度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日） 至下周二（10日） 期間，除周六（7日）以外均有驟雨。其中明日及周三(4日) 均大致多雲及有幾陣雷暴，最高氣溫分別30度及29度。周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光，料介乎26至29度。周五（6日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，最高32度。

周六(7日) 部份時間有陽光，日間酷熱、最高達33 度。隨後四天，即下周日(8 日)至下周三(11 日) 均部份時間有陽光、天氣炎熱，最低介乎27至28度，最高達31至32度。