有圖．雙彩虹高掛馬灣上空　天文台料未來數日有驟雨　周日起酷熱

【明日的天氣／天文台／夏至／驟雨／彩虹】天文台預測今日（20日）大致多雲，間中有驟雨，日間短暫時間有陽光，早上驟雨過後，多處出現彩虹高掛，有馬灣居民拍攝到雙彩虹乍現天空。



天文台一股偏南氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，料今日市區最高氣溫約31度，明日（21日）為二十四節氣的「夏至」，料氣溫最高32度，部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨；預測下周日（22日）起一連三日天氣酷熱，市區料升至33度。



6月20日早上落起驟雨，有馬灣居民在06:48拍攝到雙彩虹高掛。（Bonnie Yeung攝及提供圖片）

6月20日早上落起驟雨，有馬灣居民在06:48拍攝到雙彩虹高掛。（Bonnie Yeung攝及提供圖片）

天文台表示，一股偏南氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨；受高空反氣旋支配，下周初華南地區普遍晴朗，天氣酷熱；預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

天文台6月20日上午7時50分更新九天天氣預報，預料本周時晴時雨，氣溫逐潮上升。（天文台圖片）

預測今日最高約31度 稍後局部地區有雷暴

天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩偏南風。

明日的天氣：炎熱最高32度 有幾陣驟雨

天文台料明日夏至氣溫最高32度，新界地區再高一兩度，吹南風3至4級，部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。

6月20日早上落起驟雨，有將軍澳居民在07:18拍攝到彩虹高掛。（Winnie Lam攝及提供圖片）

6月20日早上落起驟雨，有將軍澳居民在07:18拍攝到彩虹高掛。（Winnie Lam攝及提供圖片）

周日起一連三日天氣酷熱 市區最高33度

天文台預測下周日（22日）起一連三日氣溫酷熱，市區料升至33度，吹南至西南風3至4級。周日早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱；下周一（23日）早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱；下周二（24日）吹南風3級，大致天晴，日間酷熱。

+ 1

廣闊低壓槽下周中起影響香港，天文台料下周四（26日）稍後局部地區有雷暴，到周五及周六（27日及28日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。