有圖．雙彩虹高掛馬灣上空 天文台料未來數日有驟雨 周日起酷熱
撰文：倪清江
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【明日的天氣／天文台／夏至／驟雨／彩虹】天文台預測今日（20日）大致多雲，間中有驟雨，日間短暫時間有陽光，早上驟雨過後，多處出現彩虹高掛，有馬灣居民拍攝到雙彩虹乍現天空。
天文台一股偏南氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，料今日市區最高氣溫約31度，明日（21日）為二十四節氣的「夏至」，料氣溫最高32度，部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨；預測下周日（22日）起一連三日天氣酷熱，市區料升至33度。
天文台表示，一股偏南氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨；受高空反氣旋支配，下周初華南地區普遍晴朗，天氣酷熱；預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中北部帶來不穩定天氣。
預測今日最高約31度 稍後局部地區有雷暴
天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩偏南風。
明日的天氣：炎熱最高32度 有幾陣驟雨
天文台料明日夏至氣溫最高32度，新界地區再高一兩度，吹南風3至4級，部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。
周日起一連三日天氣酷熱 市區最高33度
天文台預測下周日（22日）起一連三日氣溫酷熱，市區料升至33度，吹南至西南風3至4級。周日早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱；下周一（23日）早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱；下周二（24日）吹南風3級，大致天晴，日間酷熱。
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廣闊低壓槽下周中起影響香港，天文台料下周四（26日）稍後局部地區有雷暴，到周五及周六（27日及28日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
天文台預報｜明日有驟雨雷暴 夏至及下周初漸天晴 酷熱高温33度天文台放工時間一度發大雨提示 傍晚大埔現雙彩虹天文台｜明日起天氣炎熱 下周中後有低壓槽 南海菲律賓天氣不穩天文台｜今日大致多雲有驟雨 局部地區雷暴 短暫有陽光最高31度天文台｜未來兩三日仍有驟雨 高空反氣旋覆蓋周末晴朗酷熱達33度西南氣流早晚帶來暴雨 天文台今早一度發出黃色暴雨警告信號