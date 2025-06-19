天文台放工時間一度發大雨提示　傍晚大埔現雙彩虹

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO 】天文台今日下午5時23 分發出特別天氣提示，指與偏南氣流相關的驟雨正影響本港。預料未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。



差不多同時一時間，有大埔居民拍攝到天空出現雙彩虹，其後上水有看到彩虹。



6月19日傍晚突然下大雨，有大埔居民在17:13拍攝現天空出現雙彩虹。（Florence Lee攝／Facebook社區天氣觀測計劃CWOS專頁圖片）

6月19日傍晚突然下大雨，有大埔居民在17:13拍攝現天空出現雙彩虹。（Cy Lee攝／Facebook社區天氣觀測計劃CWOS專頁圖片）

6月19日傍晚突然下大雨，有大埔居民在17:13拍攝現天空出現雙彩虹。（Cy Lee攝／Facebook社區天氣觀測計劃CWOS專頁圖片）

圖為天文台下午5時30分雷達圖像，顯示各區雨量。(天文台截圖)

天文台今日(19 日)下午5時23 分發出特別天氣提示，指與偏南氣流相關的驟雨正影響本港。預料未來一兩小時部分地區雨勢較大。圖為銅鑼灣大雨情況。(歐陽德浩攝)

天文台今日(19 日)下午5時23 分發出特別天氣提示，指與偏南氣流相關的驟雨正影響本港。預料未來一兩小時部分地區雨勢較大。圖為銅鑼灣大雨情況。(歐陽德浩攝)

天文台預測本港今日(19日)大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。(香港01記者攝)

【17:23】天文台特別天氣提示，與偏南氣流相關的驟雨正影響本港。預料未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。受高空反氣旋支配，下週初華南地區普遍晴朗，天氣酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日(19 )8時20分更新九天天氣預測。(天文台網頁截圖)

圖為天文台預報未來九天最高及最低氣温，周日至下周二高温33 度。(天文台網頁截圖)

周末至下周氣温上升 日間酷熱

天文台九天天氣預報顯示，今日（19日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱。氣温介乎27至32 度。周五(20 日)大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣温介乎28至31度。

周六(21 日)為夏至，天氣炎熱，氣溫上升至28至32度。料部分時間有陽光，局部地有驟雨。

周日（22日）至下周二（24日）氣温進一步上升，最高達33度，大致天晴，日間酷熱，均有驟雨。

下周三(25日)至下周五(26日)，均部分或短暫時間有陽光，有驟雨。下周三及四仍炎熱，氣温料介乎28至32 度。至下周五氣温稍降至介乎27至31度。