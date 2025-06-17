西南氣流早晚帶來暴雨 天文台今早一度發出黃色暴雨警告信號
天文台今早（17日）一度發出黃色暴雨警告信號，在晚上9時再發出特別天氣提示，與活躍西南氣流相關的驟雨正影響本港以南水域，並逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。
【23:30】雷暴警告取消。
【21:30】雷暴警告有效時間延長至深夜11時30分。
【21:00】天文台發出特別天氣提示，指與活躍西南氣流相關的驟雨正影響本港以南水域，並逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。
【20:45】天文台指活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。過去一兩小時新界東部部分地區雨勢較大，西貢區錄得超過30毫米雨量。
【10:20】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【10:10】天文台發特別天氣提示：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【09:25】天文台發特別天氣提示：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時20分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。
【07:50】警務處表示，由於雷暴警告現正生效，原定今早8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。
【07:30】天文台發特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至上午10時30分。
【07:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【07:20】天文台指今早新界錄得超過20毫米雨量，深圳錄得超過50毫米雨量，而中山及珠海的雨量更超過150毫米。
【07:00】天文台三發特別天氣提示：現時為珠江口以西帶來每小時超過30毫米雨量的強雷雨區正逐漸向東移動，預料受其影響，未來兩三小時本港廣泛地區可能有大雨。市民請提高警惕。
【06:30】天文台指與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。本港方面，今早新界錄得超過20毫米雨量；深圳錄得超過50毫米雨量，而珠江口以西的雨量更超過100毫米。
【06:00】雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。
【05:50】天文台再發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並預料會在今早為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民請提高警惕。
【04:15】天文台發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民早上出門前應留意天氣變化。
【04:00】雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【02:30】天文台發出雷暴警告。
天文台料周三起再見艷陽 周六夏至32度 下周初日間酷熱
天文台的預測指出，活躍的西南氣流會在今日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，未來數日廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。
九天天氣預報顯示，由周三（18日）起天氣將好轉，日間短暫時間有陽光，將迎來炎熱至酷熱天氣，市區日間氣溫回升至30度以上，本周後期部分時間有陽光及炎熱，周六（21日）「夏至」市區氣溫料升至32度，到下周日及一（22至23日）日間酷熱，市區料最高達33度。