天文台｜明起一連四日酷熱　下周二34度　低壓槽下周末令天氣不穩

【明日的天氣／天文台／天氣預報/驟雨】天文台表示，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。此外，一股偏南氣流為廣東沿岸帶來驟雨。預測明早(22 日)最低氣溫約28度。日間漸轉天晴，天氣酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，初時風勢有時疾勁。



天文台展望隨後兩三日大致天晴及酷熱。根據未來九天預報，市區料升至33度或以上。下周二(24日 )中午時份，據分區天氣預測，多區包括屯門，青衣，大埔、西貢、沙田 上水，打鼓嶺會高達34 度、天水圍更上升至35度。



天文台預測本港地區今日(21日)有幾陣驟雨，早上多處地區錄得約5毫米雨量。圖為葵芳今早8時許天氣情況。(潘耀昇攝)

天文台表示受高空反氣旋支配，未來數日華南普遍晴朗及酷熱。一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並會在下周後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。預料廣闊低壓槽會在下周周末期間在南海北部一帶徘徊，該區天氣持續不穩定。

天文台今日下午4時30分更新未來九天天氣。(天文台截圖)

下周二多區中午時份高達34度

天文台預測明日（22日）至下周三(25日) 一連四日酷熱，市區料升至33度，下周二最高氣温高達34 度。預測明日吹南至西南風3至4級。早上部分時間多雲，有幾陣驟雨，日間漸轉天晴，天氣酷熱。

下周一（23日）至下周三均大致天晴，日間酷熱。根據未來九天分區天氣預測，下周二中午時份，多區包括屯門，青衣，大埔、西貢、沙田，上水，打鼓嶺會高達34 度、天水圍更上升至35度。下周三稍後局部地區有驟雨。

天文台今日下午4時30分更新未來九天天氣。明日至下周三，預測最高氣温均33度或以上。(天文台截圖)

天文台預測廣闊低壓槽下周中起影響香港，天文台料下周四（26日）起天氣轉差，至隨後周一(30日) 均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最低氣温料27度、最高氣温30度、31度。