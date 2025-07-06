酷熱天氣警告連生效5日　天文台：今午極端酷熱　料上水3時達37度

【明日的天氣／天文台／hko／打風／丹娜絲】酷熱天氣警告現正生效，天文台今早（6日）發出特別天氣提示，指今日天氣極端酷熱及高溫天氣持續。據自動分區天氣預報，下午新界多區包括大埔、天水圍、沙田的氣溫，將達35度或以上，其中上水預料到下午3時更達37度。



天文台預料高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會在今日稍後影響廣東，而高溫天氣將於未來一兩日繼續影響該區。天文台建議市民避免戶外劇烈運動，同時留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。



酷熱天氣警告現正生效，天文台今早（6日）發出特別天氣提示，指今日天氣極端酷熱及高溫天氣持續。（資料圖片／梁鵬威攝）

酷熱天氣警告連生效5日

天文台上周三（2日）發出的酷熱天氣警告，至今日繼續生效。天文台早上發出特別天氣提示，指今日天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。

天文台預料上水到下午3時更達37度。（資料圖片）

下午極端酷熱 最高氣溫約35度

天文台預計，本港今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。下午極端酷熱，最高氣溫約35度。今晚大致多雲。吹和緩西至西北風，風勢間中清勁。海有湧浪。

而據自動分區天氣預報，下午港島及九龍多區氣溫達34度，新界多區包括大埔、天水圍、沙田的氣溫，將達35度或以上，其中上水預料到下午3時更達37度。天文台建議市民避免戶外劇烈運動，如感到不適，儘快求醫。

午港島及九龍多區氣溫達34度，新界多區包括大埔、天水圍、沙田的氣溫，將達35度或以上。（天文台截圖）

星期五最高氣溫回落至30度以下

天文台表示，熱帶氣旋丹娜絲會在明日（7日）橫過台灣海峽至台灣西部沿岸一帶，隨後移近浙江。同時，西南氣流會影響廣東沿岸，該區天氣酷熱及有驟雨。預料一道低壓槽會在本週中至後期為廣東及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，週末期間驟雨逐漸減少，下週初天色較為明朗。

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

明天（7日）氣溫介乎28至34度，部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。到星期二仍然醺熱，氣溫介乎28至33度。星期四起天氣稍差，多雲，間中有驟雨及雷暴，熱勢有時頗大。