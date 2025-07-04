打風最新｜天文台：除非丹娜絲顯著增強　否則改發更高信號甚低

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】天文台今日（4日）下午4時45分時預告，一號戒備信號將至少維持至明日中午，並預料該熱帶氣旋會在明日稍後至星期日早上（7月6日）最接近珠江口一帶，在南海東北部徘徊並繼續增強，但隨後路徑仍存在變數，會再評估是否需要在明日稍後，至星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台又預計，本港未來一兩日天氣酷熱，部分地區氣溫達35度或以上，同時高溫亦會觸發驟雨及狂風雷暴。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。



熱帶低氣壓7月4日上午8時集結在即香港之東南偏東約580公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【07:45】按照現時預測，丹娜絲今日餘下時間至明早（7月6日）會在南海東北部緩慢移動，於本港東南400公里左右掠過。預料丹娜絲隨後會加速向東北方向移動，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。丹娜絲環流較為細小，除非其顯著增強並採取較為接近珠江口的路徑，否則本港普遍地區不會吹強風，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

▼7月4日風暴消息▼

天文台預測熱帶低氣壓環將逐漸增強為颱風。（天文台圖片）

天文台7月4日上午11時半更新九天天氣報，預測周六及周日熱爆，最高34度。(天文台圖片）

【16:45】天文台指，該熱帶氣旋環流較為細小，移動緩慢，今晚至明早（7月5日）仍然會與本港保持400公里左右或以上距離，一號戒備信號將至少維持至明日中午。預料該熱帶氣旋會在明日稍後至星期日早上（7月6日）最接近珠江口一帶，在南海東北部徘徊並繼續增強，但隨後路徑仍存在變數。

按照現時預測，該熱帶氣旋星期日稍後會逐漸轉往偏北方向移動，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶。

天文台稱，會視乎該熱帶氣旋的路徑、增強的速度及強風區與珠江口的距離，評估是否需要在明日稍後至星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台又預計，本港未來一兩日天氣酷熱，部分地區氣溫達35度或以上，同時高溫亦會觸發驟雨及狂風雷暴。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

【12：23】天文台指，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料該熱帶低氣壓今明兩日在南海東北部徘徊並逐漸增強，隨後有較大機會轉往偏北方向移動，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶，但其路徑仍存在變數。天文台會視乎該熱帶低氣壓的路徑、增強的速度及強風區與珠江口的距離，評估是否需要在明日稍後至星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【12：20】天文台發出一號戒備信號。

【11：35】天文台指位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明兩日在該區徘徊並逐漸增強，隨後轉往偏北方向移動，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶。而酷熱天氣及高溫觸發的驟雨會在未來一兩日影響廣東地區。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期逐漸靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

【09：30】天文台特別天氣提示指，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。天文台會在今日中午12時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓環流較為細小，移動緩慢，會在今日餘下時間與本港維持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料該熱帶氣旋會逐漸增強，有較大機會在週末期間於南海東北部徘徊並轉往偏北方向，大致移向台灣海峽至廣東東部沿岸一帶，但路徑仍存在變數。天文台會視乎熱帶氣旋的強風區與珠江口的距離及其增強程度，評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號。

高空反氣旋在7月3日為華南帶來酷熱的天氣。本港大致天晴，多處地區氣溫上升至34度左右。

內地中央氣象台：呂宋以東可能有一至兩個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台表示，菲律賓呂宋島附近及以東熱帶太平洋低值系統活躍，將可能有一至兩個熱帶氣旋生成。

至於集結在距離日本東京東南方向約940公里的今年第3個熱帶氣旋、目前屬熱帶風暴級的「木恩」(Ｍun）未來將向偏北轉東北方向移動，對中國近海無影響。