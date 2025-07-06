丹娜絲變颱風在港東南400公里掠過　天文台為何連3號風球都不發？

【打風／HKO／明日的天氣／天文台／熱帶氣旋】一號風球現正生效，熱帶氣旋丹娜絲今日（6日）凌晨增強為颱風，天文台預測丹娜絲會在早上於本港東至東南400公里左右掠過，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。



2021年熱帶氣旋獅子山集結在香港西南約560公里，天文台發出8號風球，其時僅熱帶風暴級，創下的「最遠8號風球」紀錄。今次丹娜絲以颱風級別逼近本港東南400公里，不止不會有8號風球，天文台更不再提會發出3號風球，並表示當丹娜絲對香港威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。



為何這麼近、那麼弱？關鍵在於丹娜絲將移向台灣至福建一帶，屬於東登，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低，而且是來自內陸乾燥空氣，與熱帶氣旋在香港以南掠過在廣東西部至海南島一帶「西登」截然不同。



7月4日一號風球下，石澳泳灘大浪，掛起紅旗，不過仍有泳落水玩樂。

7月4日一號風球下，石澳泳灘大浪，掛起紅旗，不過仍有泳落水玩樂。

7月4日一號風球下，石澳泳灘大浪，掛起紅旗，不過仍有泳落水玩樂。

天文台預測丹娜絲今日稍後加速轉往東北方向 吹襲台灣

颱風丹娜絲今早5時集結在香港之東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速每小時120公里，天文台預測今日初時會在南海東北部緩慢移動，時速10至15公里，稍後加速轉往東北方向，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。

按天文台預測，丹娜絲今日會掠過台灣東面的澎湖群島，再逼近台灣西面沿岸，台中市正面受吹襲；料其周一（7日）會移至東海，到周二（8日）在東海拗向西，移向溫州一帶登陸。

熱帶氣旋丹娜絲7月6日凌晨2時增強為颱風，在凌晨4時集結在東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。（天文台圖片)

一號風球至少維持至今日正午12時 天文台不會改掛3號風球

天文台今日清晨表示，在過去數小時，丹娜絲有所增強並在南海東北部緩慢移動，預料丹娜絲仍會在今早與本港保持約400公里距離，一號戒備信號將至少維持至今日正午12時。按照預測路徑，丹娜絲隨後會加速向東北方向移動，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶，逐漸遠離本港。

天文台表示，當丹娜絲對香港威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號，即不會改掛3號風球。

天文台預測熱帶氣旋丹娜絲的位置和強度。（天文台圖片)

熱帶氣旋在香港東面掠過 偏北風因內陸山勢阻擋令風速減弱

熱帶氣旋獅子山今日2021年10月9日凌晨在海南島琼海市登陸後逐漸遠離本港，到清晨與港距離超過560公里，但在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台在清晨6時40分發出8號風球，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。但今次丹娜絲逼近本港400公里，天文台卻連3號風球都不發，原因在於丹娜絲位置。

天文台曾在網誌解釋，熱帶氣旋在香港的東面抑或在西面登陸，對本港天氣的影響差天共地。由於氣流在北半球以反時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥，因此過去兩日，本港市區氣溫升至34至35度，但相對濕度卻低至55%，屬於乾熱。

相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，帶來巨大風災。

7月4日一號風球下，石澳泳灘大浪，掛起紅旗，不過仍有泳落水玩樂。

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超強颱風天兔在港以東約160公里登陸僅8號風球

2013年9月下旬的超強颱風天兔為例，在香港以東約160公里汕尾附近登陸。22日天文台發出8號西北烈風或暴風信號，維多利亞港及本港離岸海域吹烈風程度西至西北風，高地風勢間中達暴風至颶風程度，其登陸後再靠近香港，在天文台以北約80公里處掠過，天文台未有再提高風球，天兔翌日隨後逐漸減弱。這次造成17人受傷，另有900棵樹木倒塌及多宗高空墜物意外。

如果天兔當時的移動路徑稍為偏南，情況將完全不同，屆時本港會吹起東北風，然後當風暴在南面掠過時，就會轉吹東南風，由於本港南面屬海洋，加上東面沒有地形阻隔，風力將會十分強勁。

2013年天兔在本港東面掠過，因此破壞力大減。（天文台網頁）

超強颱風鮎魚港東南440公里轉向東北移動 天文台最高發3號風球

號稱史上最強的2010年超強颱風鮎魚，10月中旬來襲，多個主要氣象機構預測會直撲香港。由於在菲律賓造成36人死亡及重大破壞，中心附近持續風力達到每小時230公里，天文台嚴陣以待。10月20日鮎魚位於香港東南偏南約570公里，天文台發出1號風球，21日提高至3號風球。

鮎魚在距香港東南偏南440公里位置轉向東北移動，與丹娜絲移動路徑相似，最終在潮州至福建一帶登陸，天文台沒有發出8號風球，是另一個這麼近、卻那麼弱熱帶氣旋例子。

鮎魚襲港期間，青衣一個地盤內一座50米高天秤向後折曲，幸事件無造成傷亡。（天文台網頁）

天文台預測今日市區最高34度 稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台表示，酷熱天氣及高溫觸發的驟雨會在未來一兩日影響廣東地區。預料一道廣闊低壓槽會在本周中至後期為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽減弱，周末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。

天文台預測今日吹北風4級，間中5級，漸轉西風3至4級；大致多雲，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高34度，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。周一至周二（7日至8日）料部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫最高33度；天文台料周三（9日）天色開始轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有雷暴。

天文台7月6日凌晨4時50分更新九天天氣預報，料酷熱天氣及高溫觸發的驟雨會在未來一兩日影響廣東地區。（天文台圖片)

天文台預測受低壓槽影響，周四（10日）多雲，間中有驟雨及雷暴，周五（11日）初時雨勢有時頗大；料周六（12日）起天色好轉，日間短暫時間有陽光。