韋帕10球風球風力不及蘇拉？天文台形容「不遑多讓」　多區錄颶風

颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。天文台高級科學主任李淑明今（21日）接受電台訪問表示，雖然韋帕非超強颱風、強度不及前年蘇拉，但兩者外圍風力相若，韋帕風力也「不遑多讓」，多區包括橫瀾島等錄得颶風，其他普遍地區亦錄得烈風程度，可見不單是本港南部受影響。



李淑明表示，韋帕的外圍雨帶覆蓋範圍大，即使已經遠離本港，但仍影廣東沿岸，預計本港未來一至兩日仍有驟雨，本周後期會逐漸好轉。



颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（廖雁雄攝）

李淑明在港台節目表示，韋帕已由颱風減弱成強烈熱帶風暴，並向西移橫過雷州半島，移向北部灣。不過，本港仍受其外圍雨帶影響，間中有驟雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，文化中心外有大樹被吹倒。（廖雁雄攝）

+ 15

颱風韋帕襲港期間，她形容本港大風大雨，多區包括青洲、橫瀾島及長洲等錄得颶風，其他普遍地區亦錄得烈風程度，可見不單是本港南部受影響。雨量方面，大部份地區錄得逾70毫米雨量，新界部份地區及黃大仙更嚴重，錄得超過140毫米雨量。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

+ 2

李淑明表示，雖然韋帕並非超強颱風、熱帶氣旋強度不及前年蘇拉，但兩者外圍風力相若，韋帕的風力「不遑多讓」。她表示仍要視乎風力結構，包括環流、強風區及外圍雨帶等。她又說韋帕的外圍雨帶覆蓋範圍大，即使已經遠離本港，但仍影廣東沿岸。

她形容，今次韋帕的路徑符合天文台預期，中午時分在本港以南50公里略過，與預測吻合。至於未來的天氣變化，她說未來一至兩日仍有驟雨，本周後期會逐漸好轉。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上7時20分改發9號球，杏花邨風勢愈來愈大，海水被吹上岸。（廖雁雄攝）

+ 3

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號球，韋帕中午時近最接近香港，杏花邨再出現浪拍岸場景，有居民落街買外賣，雨傘難擋強風。（廖雁雄攝）