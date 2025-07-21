颱風韋帕｜廣東陽江沿海二次登陸　料將移入北部灣海面

颱風韋帕減弱為強烈熱帶風暴，周日（7月20日）晚上8時15分前後，在廣東陽江海陵島沿海以強烈熱帶風暴（10級風力）二次登陸。此前，該颱風已於當日下午5時50分，在廣東江門山海宴鎮沿海以12級風力首次登陸。氣象部門預測，颱風將以每小時20公里左右的速度向西偏南方向移動，並會逐漸減弱。



圖為2025年7月18日，颱風「韋帕」逼近廣東省茂名時，天空出現閃電。 （VCG via Getty Images）

內地中央氣象台預測，韋帕周一（21日）白天移入北部灣海面，周二（22日）下午到夜間將在越南北部沿海再次登陸，估計將為強烈熱帶風暴級或颱風級。

隨著韋帕逐步遠離廣東，珠海市氣象局擬定於21日淩晨00時00分將颱風預警信號降級，並解除珠海全市「五停」措施，在確保安全的情況下，有序恢復生產生活秩序。

不過，當局仍預期從周日晚上8時至周一晚上8時，廣東中南部、香港、澳門、海南島、廣西南部和西部、福建東部、浙江東南部、江西西部、湖南西部和南部、湖北西部、台灣島中南部、四川盆地南部、重慶南部、貴州北部和西南部等地有大到暴雨。

其中，廣東西南部、海南島中北部、廣西東南部沿海、湖南西北部等地的部分地區有大暴雨，廣東雷州半島、海南島北部等地局地有250至350毫米的特大暴雨。