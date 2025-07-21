颱風韋帕｜所有風球取消　今日間中有驟雨狂風雷暴　雨勢有時頗大

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／颱風】天文台已在今晨（7月21日）5時10分取消所有風球，稱隨著韋帕繼續遠離香港，本地風力逐漸減弱。不過，其外圍雨帶仍影響廣東沿岸及南海北部。



天文台預測，本港今日（7月21日）多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，未來一兩日仍然有驟雨。本周後期天色逐漸好轉。



圖為截至7月21日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 天文台改發10號風球▼



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韋帕移向北部灣 本周後期天色逐漸好轉

天文台指出，熱帶氣旋韋帕會在今日橫過雷州半島，移向北部灣。受其外圍雨帶影響，未來一兩日廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。預料本周後期該區天色逐漸好轉，但廣闊低壓槽會為南海北部帶來驟雨。而一股西南氣流會在下周初影響華南沿岸。

在上午5時，韋帕集結在香港之西南偏西約400公里，預料向西南偏西移動，時速約14公里。

圖為截至7月21日清晨5時00分，天文台對韋帕的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月21日清晨5時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 天文台改發9號風球▼



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明日「大暑」間中有驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）為二十四節氣的「大暑」，至下周二（29日）均有驟雨，其中至周四（24日）均有雷暴。

明日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大及海有湧浪，料介乎26至30度。周三（23日）仍有幾陣驟雨及雷暴，最高31度。周四日間短暫時間有陽光，局部地區有雷暴，最高氣溫回升至32度。周五（25日）及周六（26日）日間酷熱， 部份時間有陽光，有幾陣驟雨，均介乎28至33度。

下周日（27日）至下周二均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎28至32度。