韋帕風球未嚴重破壞　梁榮武稱兩「好彩」　靠北多10公里截然不同

颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。香港氣象專家梁榮武今（21日）接受商台訪問，形容今次香港有「好彩」成分，其一是颱風內風力最強的「眼壁」只是僅僅接近長洲或長洲以南的地區，但沒有影響市區，倘韋帕襲港期間再往北移動10公里，更多地區會感受到颶風；其二是中午12時風力最強，幸好經已潮退，因此本港水浸地區不多，即使水浸亦不算嚴重。



颱風韋帕襲港，天文台繼前年蘇拉後再發出十號颶風信號。（鄭子峰攝）

梁榮武在商台節目表示，韋帕的移動路徑及發展均與天文台預期吻合，幾乎所有電腦預測模式一致，韋帕進入南海後靠近本港。他笑言，預測工具愈來愈成熟，準確率更高，以計算颱風24小時後的位置為例，以往誤差接近100公里，現時收窄至50至60公里。

眼壁無影響市區 風力最強時遇潮退

他表示，倘颱風韋帕襲港期間再往北移動10公里，更多地區會感受到颶風。根據雷達顯示，颱風內風力最強的「眼壁」只是僅僅接近長洲或長洲以南的地區，但沒有影響市區；若「眼壁」影響市區，風力會更大，故形容今次屬「好彩」。他又指，雖然韋帕並非超強颱風，但其風力可達12級，甚至更高。

香港氣象專家梁榮武。（資料圖片）

他說，另一「好彩」是本港水浸地區不多，即使水浸亦不算嚴重，他估計受潮汐影響，清晨6時潮漲時風力並不強，而風力最強為中午12時，則已退潮。

颱風韋帕襲港，天文台繼前年蘇拉後再發出十號颶風信號。（鄭子峰攝）