黑雨｜黃雨升級至首個黑雨僅1小時　天文台解此場暴雨2大特點

【黑雨／hko／香港天氣／天文台／暴雨／水浸／雨量分佈】天文台今早（29日）發出今年首個黑色暴雨警告信號，天文台中午解釋，此場黃色暴雨警告升級至黑色暴雨警雨僅相隔約一小時的暴雨有兩大特點，首先是雨區發展迅速，第二是大雨影響的地點集中，主要涉及市區、將軍澳及南丫島，相反新界西北部雨勢較小。他提醒，香港東南面初時仍會受到大雨影響，提醒市民應繼續保持戒備。



2025年7月29日黑色暴雨警告生效期間，柴灣環翠停車場水浸。（廖雁雄攝）

2025年7月29日黑色暴雨警告生效期間，柴灣道迴旋處水浸。（廖雁雄攝）

天文台因雨勢發展 僅一小時由黃雨升級至黑雨

天文台在中午舉行的新聞發布會中，回顧今年首場黑色暴雨警告。天文台今早7時43分發出特別天氣提示，提醒市民本港短期內受到大雨影響，其後因雨勢發展，在8時05分發出黃色暴雨警告，再在8時40分改發紅色暴雨警告，直至9時10分發出黑色暴雨警告，並維持至11時05分。

天文台在7月29日中午舉行的新聞發布會中，回顧今年首場黑色暴雨警告。（天文台影片截圖）

高級科學主任蔡振榮分析指，今場暴雨雨區發展迅速，從今早8時至9時的雷達圖便可看出。（天文台影片截圖）

高級科學主任蔡振榮分析兩特點︰雨區發展迅速、大雨影響集中

高級科學主任蔡振榮表示，截至中午12時，雷達圖顯示該雨區已稍稍向東南面移動。他分析今場暴雨具有兩個特點，首先是雨區發展迅速，從今早8時至9時的雷達圖便可看出；第二是大雨影響的地點集中，主要涉及本港東南部，包括市區、將軍澳及南丫島，相反新界西北部雨勢較小。

天文台各區雨量分佈數據圖。（天文台圖片）

天文台籲市民應繼續保持戒備：東南面初時仍受大雨影響

蔡振榮提醒，香港東南面初時仍會受到大雨影響，提醒市民應繼續保持戒備，採取適當預防措施，以防止水浸可能帶來的損失，而港島東區及南區雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉，市民應遠離斜坡，如發現所處地點附近有山泥傾瀉，應盡快離開並在安全情況下報警。

▼7月29日 黑雨期間多處水浸重災▼



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現今科技下難提前預測何時何地有暴雨

蔡振榮又指，由於大雨具有一定隨機性及發展迅速，在現今科技下要提前預測何時何地將受暴雨影響，仍受到一定限制。他並預告今日初時雨勢仍然頗大，市民須密切留意天文台最新消息。