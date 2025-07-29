多圖｜周一錄得近5000次閃電　天文台：華南沿岸周二三有驟雨雷暴

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣】與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴周一（28日）影響廣東。隨着雷雨區靠近沿岸地區，下午及晚上間中有驟雨及幾陣雷暴，港島、新界北部及大嶼山部分地區錄得約10毫米雨量。天文台由下午3時至晚上10時，分別錄得雲對地及雲間閃電1,033次及3,827次，合共近5,000次，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。



天文台預料該廣闊低壓槽會在周二及周三（29及30日）繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。而受西南氣流影響，本周中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。



7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:18攝於粉嶺（FU Ching Tak攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:21攝於粉嶺（FU Ching Tak攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:30拍攝於九龍坑山上，雷電把天空染紅。（Cy Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:30拍攝於九龍坑山上，雷電把天空染紅。（Cy Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日下午16:42的雷達圖顯示，有雷雨帶下午掠過新界東。 (天文台圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:46 至2:58攝於大埔。（Iris Lam攝及提供圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:46 至2:58攝於大埔。（Iris Lam攝及提供圖片）

天文台閃電位置資訊系統在7月28日下午3時至晚上10時共錄得近5,000次閃電，最多在下午4至6時錄得，晚上8時9時另一小高峰。 (天文台圖片）

天文台閃電位置資訊系統在7月28日下午3時至晚上11時共錄得近1,033次雲對地閃電，近九成在新界東錄得。 (天文台圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:22至20:35攝於元朗（Matthew Chin攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:22至20:35攝於元朗（Matthew Chin攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:22至20:35攝於元朗（Matthew Chin攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月28日晚上新界等區行雷閃電，有市民拍攝到雷電交加瞬間情景。圖為20:50攝於九龍東。（Ho Tsz Ching Rita攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

周二的天氣：間中有驟雨及幾陣雷暴 初時局部地區雨勢較大

九天天氣預報顯示，天文台預測周二（29日）吹西至西南風3至4級，氣溫介乎27至31度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時局部地區雨勢較大。到星期三（30日）天氣相若，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗。

▼7月25日 傍晚雷暴錄得1萬次閃電▼

