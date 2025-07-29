暴雨消息．最新｜黑雨生效　教育局：所有下午校今日下午停課

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】與廣闊低壓槽相關驟雨正影響廣東沿岸。天文台於今晨（28日）8時05分發出黃色暴雨警告信號，到8時40分改發紅色暴雨警告信號，到9時10分改發黑色暴雨警告信號。



天文台指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。



圖為截至7月29日清晨7時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

【10：30】教育局宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

教育局指，如果香港天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【10：15】海洋公園宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，海洋公園將延遲開放，而水上樂園將維持有限度服務，直至另行通知。

【10：13】受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，南區及南丫島的雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。

【09：58】港鐵深水埗站A2、彩虹站A1及黃大仙站B3出入口關閉。

【09：50】一連五日在香港會議展覽中心舉行的香港動漫電玩節2025今日最後一日，主辦單位宣布香港動漫電玩節照常舉行，但提醒各位入埸人士留意天氣、注意安全、小心往返。

圖為截至7月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【09：25】天文台指受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，南丫島雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

【09：10】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【08：48】天文台特別天氣提示指，受廣闊低壓槽影響，廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【08：41】教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【08：40】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【08：30】天文台指，廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。天文台籲市民保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【08：18】天文台發出局部地區大雨提示，指西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。提示指，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【08：05】天文台發出黃色暴雨警告信號。

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竹節草將靠近華東沿岸

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本周中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，周末期間至下周初廣東沿岸天氣不穩定。

此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過東海，靠近華東沿岸。在今晨5時，熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之西北偏西約270公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里。

圖為截至7月29日凌晨2時00分，天文台對竹節草的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月28日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周三均有驟雨 下周日至二有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周三（8月6日）均有驟雨，其中至下周二（8月5日）都有雷暴。明日及周四（31日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光，明日最高31度、周四最高32度。周五（8月1日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高32度。周六（8月2日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。

下周日（8月3日）至下周二（5日）均多雲，有驟雨及狂風雷暴，其中周一雨勢有時較大，均最高30度。下周三仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至32度。