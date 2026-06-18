端午節看龍舟比賽注意｜天文台料明下午驟雨減少　周日起四日33度

長達約一星期的大雨料明日（19日，星期五）端午節結束，天文台預測初時有幾陣狂風雷暴，下午驟雨減少，部分時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至31度。



天文台指隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，下周初至中期華南天氣酷熱，天色普遍晴朗，預測下周日至三（21至24日)市區氣溫升至33度酷熱水平。



赤柱國際龍舟錦標賽2025年5月31日在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。參賽健兒都全力以赴。(資料圖片/廖雁雄攝)

赤柱國際龍舟錦標賽2025年5月31日在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。參賽健兒都全力以赴。(資料圖片/廖雁雄攝)

柱國際龍舟錦標賽2025年5月31日在赤柱正灘舉行。端午節遇上潮漲，早上赤柱天陰大風，明顯大浪。(資料圖片/廖雁雄攝)

與活躍偏南氣流相關的強雷雨區今日（18日）影響廣東沿岸。本港今日多雲，有大驟雨及狂風雷暴，多處地區錄得超過70毫米雨量，而新界及大嶼山部分地區的雨量更超過200毫米，香港境內全日錄得約3,000次雲對地閃電。

6月18日各區累積雨量圖顯示，新界及大嶼山部分地區的雨量超過200毫米。（天文台圖片）

天文台指，隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，未來一兩日廣東驟雨逐漸減少。

天文台6月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月20日起天色好轉，21至24日天氣酷熱，天色普遍晴朗。（天文台圖片）

天文台6月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）