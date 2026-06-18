黑雨｜菜田變沼澤　200斤菜全浸爛　本地農民失10多萬嘆血本無歸

天文台今日（18日）兩度發出黑色暴雨警告信號，是自1998年3月有紀錄以來，首次同日兩度發出黑雨。新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛，估計與數名農友合計損失十多萬元，形容「血本無歸」。



今年大雨早至，黃七娣表示，今年耕種遇到前所未有困難，又指她自2022年遷入的塱原自然生態公園，至今仍未解決去水問題，批評政府令農民陷入惡劣天氣下就要失收的困局，形容「種又死，唔種又死」。



新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛。（受訪者提供）

新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛。（受訪者提供）

新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛。（受訪者提供）

新界本地農協會主席黃七娣。（資料圖片）

新界本地農協會主席：血本無歸 糧都出唔到

新界本地農協會主席黃七娣向《香港01》表示，早兩日「紅雨」已令農場「半死」，今日一連兩個黑雨更是令全個農場都「血本無歸」。她透露，其合作社十多斗田地，共二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛，估計與數名農友合計損失十多萬元，「糧都出唔到」。

今年大雨早至，黃七娣指前所未見，又稱較早前連下數日大雨令不少農作物的根部被浸爛，接著數日天晴亦令雜草叢生，即使有收成，其質素亦不理想。她又估計，整個本地業界近期都無法推出農產品，復耕需兩三個月時間。

新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛。（受訪者提供）

新界本地農協會主席黃七娣表示，其合作社有二、三百斤通菜、豆角、矮瓜等都被連日暴雨浸爛。（受訪者提供）

指塱原農地有去水問題 至今仍未解決

因東北收地，黃七娣於2022年遷入政府的塱原自然生態公園。她批評政府只顧及雀鳥的環境，但忽視整體生物多樣性，續指當時已向政府反映農地有去水問題，但至今仍未解決。她又提到漁護署生態組職員曾建議農民堆高農田、不開坑，但反令農作物收成不佳，批評署方不明白農民的需要，令農民陷入惡劣天氣下就要失收的困局，「種又死，唔種又死」。

她期望政府遵從塱原自然生態公園當初期望結合保育、農業的定位，強調兩者應取得平衡，「（若用地用作）養雀仔就養雀仔，咁我哋走人，如果做農業就畀返農民管」。