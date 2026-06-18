天文台6小時內發2次黑雨！網民湧fb鬧爆「玩謝市民」：超前部署？

【天氣消息／天文台／黑雨】本港今日（6月18日）暴雨不斷，天文台繼今日中午12時55分午飯時間發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）後，晚上6時35分下班時間再發出黑雨警告，是6小時內第2次發出黑雨警告。



本港於6月18日有連場暴雨。（夏家朗攝）

(天文台Facebook)

天文台於Facebook發布再次發出黑雨警告的消息後，不少打工仔、市民留言批評天文台更改暴雨警告決定「玩謝市民」，「玩死人！」、「紅黑紅紅黑，就係咁簡單」、「收工又再嚟掛黑雨？咁搞嘢」、「OnX，全日黑算啦」、「天文台覺得好好玩呀？一時轉阿黃嘅時轉阿紅一時轉下黑，而家六點又話轉返黑喇」、「無預警？超前部署呢？」、「落到最大雨嘅時候，你至慢慢考慮，使X要天文台咩！」、「大X天文台，玩X市民」。

不過亦有網民為天文台解畫，指暴雨「短時間變化好大」，難以準確預測，力撐天文台是按科學數據行事，不應怪責。

(天文台Facebook)

睇多啲：紅雨最美畫面！美孚街頭驚現一幕震撼全網 激讚：香港人好有愛！

【好人好事／暴雨／紅雨／黃雨／天文台】香港近期暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！天文台於7月10日紅色暴雨警告信號生效期間，美孚街頭有1隻雀仔被雨淋濕，瑟縮一角徬徨無助時，有1名路人把手中的雨傘打開放在地上遮蓋雀仔，成為「避風港」，讓拍下這一刻的目擊市民大讚「香港人真係好有愛！」。



相片引來網民熱議，大讚「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「美孚啲人真大愛」。



香港今日暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！（夏家朗攝）

本港當日暴雨不斷，天文台1天內3次發出紅雨警告，然而惡劣天氣擋不住香港人的暖心。紅雨警告下午生效期間，有港男於社交平台Threads發布多張相片，拍下美孚街頭震撼一幕。

紅雨下有好心人用雨傘為無助雀仔「遮風擋雨」

從相片見到，現場為美孚港鐵站旁邊街道，當時正下大雨，地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

樓主補充，「1隻被雨淋濕的雀仔無從躲避，原打算躲於地鐵站旁，但人來人往，終嚇怕。正當佢瑟縮一角時，一位路人把手中把傘放下，成為牠的避風港」，直指「香港人真係好有愛」。

網民大讚「香港人有愛」。（kcph0t0／Threads圖片）

網民激讚：香港人有愛

樓主看過相片議論紛紛，大讚「香港人有愛」，「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「（雀仔）成身濕晒神情呆滯呀陰公」、「好有愛，發現在threads上處處都有愛」、「美孚啲人真大愛」。