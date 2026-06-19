首次一日兩發黑色暴雨警告　天文台：預測暴雨影響是氣象界大挑戰

【天文台／HKO／黑雨】天文台周四（18日）一日內兩度發出黑色暴雨警告信號，為1998年設有暴雨警告信號制度來首次，兩個黑雨相距離只3.5小時。每次發出時預告十至數十分鐘左右，而兩次由紅雨轉黑雨，分別只在紅雨生效45分鐘及25分鐘。今個月已發出三次黑雨。



天文台科學主任解釋，相比大型熱帶氣旋，暴雨是一個較小型的系統，變化可以非常迅速，由發展至消散可能不足一兩小時，而影響範圍可能只有十至幾十公里。以周四暴雨為例，新界普遍地區受大雨影響，相反港島的雨勢較弱，相距僅十數公里雨量便可以截然不同。所以提前數小時、甚至一天預測在哪個位置及時間受暴雨影響，仍然是現今氣象界的一大挑戰。



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天文台科學主任（黃子鈞 林沁宜 張佳駿 梁宇霆 楊逸朗）周四晚上在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《暴雨後迎端「陽」？》文章，總結這幾天暴雨。

文章指出，溫暖潮濕的西南季候風自上星期六（13日）起影響華南沿岸，而較涼和較暖氣團在內陸角力形成梅雨槽。受梅雨槽影響，本港自上星期六天氣持續不穩定，間中有大驟雨，在星期一及星期二（15及16日），本港多處錄得約100毫米的日雨量，部分地區的日雨量更超過200毫米，可見「龍舟水」的威力不容忽視。

星期一（6月15日）的地面天氣圖（左）及全日雨量圖（右）。（天文台圖片）

梅雨槽南側活躍偏南氣流等4因素造成周四狂風雷暴

文章指雖然過去數日影響本港的梅雨槽從周三（17日）開始北移，本港的大雨稍為減弱，但受梅雨槽南側的活躍偏南氣流、低空西南急流、副熱帶高壓脊外圍的高空擾動及高層輻散影響，天文台預測周四（18日）會有大驟雨及狂風雷暴。

因此，天文台在周三（17日）下午發出的特別天氣提示。提醒市民周四雨勢有時頗大，而部分地區有機會出現水浸，亦提及會在有需要時發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

6月18日早上8時的（左上）200百帕斯卡高空形勢圖；（右上）500百帕斯卡高空形勢圖；（右下）925百帕斯卡高空形勢圖；及（左下）地面天氣圖。（天文台圖片）

上午雷達顯示強回波區域主要集中在新界西部 正午後雨區增強擴散

在上述天氣系統的影響下，周四早上驟雨開始在本港東部及南部發展，天文台在早上5時40分發出黃色暴雨警告信號，並在早上6時43分以局部地區大雨提示提醒市民較強的雨區集中在西貢東部。隨着雨區遠離，黃色暴雨警告信號在上午9時25分取消。

隨着珠江口以西有強雷雨區發展並逐漸靠近本港，天文台於上午11時15分再次發出黃色暴雨警告信號。雷達顯示強回波區域主要集中在新界西部並移動緩慢（下圖左），其他地區則暫未受太大影響。為提醒市民注意局部地區強降雨，有可能出現嚴重水浸，屯門及元朗的局部地區大雨提示於上午11時40分及正午12時發出。

正午後，雷達圖像顯示雨區增強及有跡象擴散，並影響其他地區（下圖右），天文台隨即在12時10分及12時55分分別發出紅色及黑色暴雨警告信號。新界西部及北部的雨量超過160毫米，同時亦有多宗水浸報告。

6月18日正午前後本港的雷達圖像。（天文台圖片）

下午高空擾動持續影響 江口以西有雷雨帶靠近並急速增強

隨著雨帶遠離，本港雨勢逐漸減弱，天文台在下午逐步改發紅色及黃色暴雨警告信號。然而，由於高空擾動持續影響，雨區繼續在珠江口一帶不斷發展（下圖左），雷達圖像亦顯示珠江口以西有雷雨帶靠近並急速增強（下圖右）。

天文台於下午6時10分再度發出紅色暴雨警告信號，至下午6時35分發出黑色暴雨警告信號。隨着影響香港的雨區減弱，天文台隨後逐步取消所有暴雨警告信號。

6月18日下午6時左右本港的雷達圖像。（天文台圖片）

周四新界及大嶼山部分地區雨量更超過200毫米

連場暴雨過後，截至晚上10時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而新界及大嶼山部分地區更超過200毫米，香港境內全日錄得約3,000次雲對地閃電。

6月18日累積雨量圖。( 天文台圖片)

暴雨系統變化非常迅速 發展至消散可能不足一兩小時

科學主任在文章中解答不少人的疑惑——為什麼天文台能在數小時前預告熱帶氣旋警告信號的更改，但暴雨警告信號通常只能提前十至數十分鐘左右呢？

科學主任指出，熱帶氣旋和暴雨是不同的天氣系統。熱帶氣旋的生命周期多長達數天，範圍達數百公里；然而暴雨是一個較小型的系統，變化可以非常迅速，由發展至消散可能不足一兩小時，而影響範圍可能只有十至幾十公里。

以周四的暴雨為例，新界普遍地區受大雨影響，相反港島的雨勢較弱，相距僅十數公里雨量便可以截然不同。因此提前數小時、甚至一天預測在哪個位置及時間受暴雨影響，仍然是現今氣象界的一大挑戰。天文台會在可行情況下盡早提醒市民，亦會提早預警水浸等高風險影響。

預測端午節節下午驟雨減少 周日慶祝父親節記得防範高溫

天文台表示，受活躍偏南氣流影響，預料今日端午節（19日）間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴，市民外出時要注意天文台最新的天氣消息，進行戶外或水上活動時要注意安全。隨著副熱帶高壓脊繼續西伸並覆蓋廣東沿岸，預計端午節下午驟雨減少，部分時間有陽光；周末至下周初本港天氣會漸轉酷熱，適逢周日（21日）夏至，慶祝父親節的時候也要記得防範高溫。

天文台6月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月20日起天色好轉，21至24日天氣酷熱，天色普遍晴朗。（天文台圖片）