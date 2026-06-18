今日新聞8分鐘｜黑雨女司機棄車逃｜4醉男遭執屍　地產男經紀被捕

青沙公路車禍｜兩死者家屬 由消防處人員陪同認屍 神情哀傷

青沙公路周二（16日）晚上發生奪命車禍，38歲休班消防員與35歲姓黃妻子乘的士時，懷疑無扣安全帶，在意外中被拋出車外，雙雙身亡。兩名死者的親友，今日（17日）早上在消防處陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。警方亦把二人的行李箱交還家屬。

車CAM│中環灣仔繞道私家車突停低落車理論 網民盼隧道公司檢控

有網民於社交平台上載一條車CAM片段，可見一輛淺色車身私家車，於中環灣仔繞道快線行駛期間，突然將車完全停下；尾隨一輛黑色私家車見狀亦收停。此時，淺色車上一名男子，從前座左邊門落車，並用手指向後面黑色私家車，同時走到黑色車的右邊司機位，狀似與車上司機理論。約10多秒後，前車男子沿路返回其車，登上左邊前座後車輛隨即開出。而黑色車亦隨之開車，整個過程不足半分鐘。該車CAM片段中所顯示事發時間為6月17日，上午9時27分左右。

黑雨．有片｜屯門亦園路水浸 私家車被淹浸困路中 女司機棄車逃

天文台於今日（18日）中午12時55分改發黑色暴雨警告信號。警方及消防處當局接獲多宗水浸報告，分別位於元朗、天水圍、屯門虎地、屏廈路、洪水橋及打鼓嶺等地。

其中，屯門多處嚴重水浸，警方於中午12時40分接獲報案，指一個女司機因奕園路水浸被困，消防到場將其帶至安全位置。網上圖片可見，一名掛有中港車牌的黑色私家車被困在路中「死火」，車頭向前傾斜，淹浸在黃泥水中，一名懷疑是被困車內的女子離開車廂，沿路涉水離開。另一照片可見，現場水位明顯上升，相信是同輛私家車的車尾廂門打開。

4青年醉倒酒吧區街頭 遭執屍性侵兼偷拍淫片 警拘36歲男檢偉哥

警方偵破一宗嚴重性暴力案件，一名男子涉嫌於2025年8月至2026年6月期間，專門在酒吧區「執屍」，將一些在街頭醉倒、不省人事的陌生男子，帶往賓館或大廈梯間侵犯及偷拍。警方日前接獲一名19歲受害人報案後，隨即翻查閉路電視，鎖定36歲男疑犯身份，翌日（15日）將他拘捕。

探員隨後在被捕男子的手機，發現另外3名醉酒男子的受侵犯影片，顯示合共有最少4名男子受害；並在疑犯的處所檢獲6粒「偉哥」等證物。被捕男子已被暫控「未經同意下作出的肛交」、「非法拍攝或觀察私密部位」及「管有第一部毒藥」罪，明日（18日）於九龍城裁判法院提堂。

峇里返港男機場停車場取車 遭刀手伏擊斬傷手腳 掠約$700萬金條

機場發生斬人劫案。今日（周四/6月18日）凌晨零時許，警方接獲一名男子報案，指自己在機場三號停車場大樓，遭人用刀斬傷手腳流血，搶走其載有6條金條的背囊。男傷者清醒，由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。

香港01踢爆運私煙新手法後 海關再破類似案 拘3人包括貨車司機

《香港01》早前報道，走私私煙集團有新手法，聘請數十名走私客，在日本等地區大量買煙，裝滿行李箱乘搭飛機來港，更派專人「做餌」引海關截查，其他人就將裝滿日版私煙的行李箱，送到機場的輕型貨車停車場，表面上經手機應用程式召客貨車，一旦司機被截查，懷疑以此卸責。

海關昨日（周三/6月17日）在香港國際機場一帶進行反私煙行動，揭發有人在日本乘搭航班、偷運大量私煙到港，並將大量私煙搬上一輛客貨車運出市區。關員總共檢獲109,600支私煙，估計市值約50萬元，應課稅值約36萬元，總共拘捕3名男子，包括一名客貨車司機。

央視揭有毒化工廢料製成即棄牙刷 出廠價6仙 流向酒店民宿供客

不少人在內地入住酒店、民宿時，都會使用房間提供的免費一次性牙刷，然而這些貼身用品的衛生情況卻令人不寒而慄。央視近日踢爆，市場上有大量牙刷生產企業，為了大幅壓縮成本，竟使用各類未經清洗、消毒的廢舊回收塑料（行內俗稱「回料」）來製作一次性牙刷。

世界盃‧有片︱伊朗領館AI生成片致哀：球員牽遇襲喪生學童出場

世界盃決賽周期間，伊朗多個駐外使館近日在社交平台發布一段AI生成影片，模擬伊朗國家足球隊隊員與一群學童攜手進入球場，向今年2月米納卜（Minab）市小學遭導彈襲擊事件中的罹難學童致哀。