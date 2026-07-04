天氣．最新消息｜天文台：下午3時15分取消黃色暴雨警告

與一道高壓脊相關的東南季候風正影響珠江口一帶。同時，與熱帶風暴美莎克相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。天文台下午1時15分發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。另外，天文台又預料強陣風吹襲香港，如身處室外，應儘快到安全地方躲避



（天文台網頁截圖)

【14:00】黃色暴雨警告生效。

【13:50】預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午1時45分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【13:50】受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，雨勢有時頗大，有強烈狂風雷暴及猛烈陣風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並保持警惕。

【13:15】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

一個雷雨區5月14日下午橫過香港，葵芳天色昏暗並下雨。（夏家朗攝/資料圖片）

天文台指，熱帶氣旋美莎克會在明日移入廣西內陸並逐漸減弱。受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下週中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下週後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

未來數日天氣仍不穩 下週後期驟雨減少 漸轉酷熱

本港今日天氣方面，天文台指，大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。吹清勁南至東南風，初時離岸及高地吹強風，海有湧浪。展望未來數日，天氣仍然不穩定。下週後期驟雨減少，漸轉酷熱。