颱風巴威｜天文台料移向台灣東海域　下沉氣流攻港下周兩日飆34度

【天文台／HKO／明天的天氣／一號戒備信號／打風／颱風／風球／美莎克／巴威】踏入七月，西北太平洋接連誕生兩個熱帶氣旋，其中美莎克（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法）將今日內以熱帶風暴級別登陸海南島，一號戒備信號現正生效。天文台料受其與中國東南部一道高壓脊影響，本港明日（4日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。



至於颱風巴威（Bavi，越南提供，河內以西一組山脈）正逐步逼近菲律賓海，中央氣象台預測明早（4日）增強至超強颱風級別，天文台概率圖料下周後期移向台灣以東海域，並移向琉球群島宮古島一帶，雖然對香港無威脅，但其下沉氣流為華南帶來酷熱的天氣，料下周五及下周六（10日及11日）市區氣溫升至最高34度。



天文台7月3日下午2時10分發出黃色暴雨警告，其後下午4時10分取消。（梁鵬威攝）

天文台7月3日下午2時10分發出黃色暴雨警告，行人爭相走避。（梁鵬威攝）

天文台7月3日下午5時更新的「美莎克」路徑圖，預料7月4日將越過海南島。（天文台圖片）

天文台7月3日下午5時更新的「美莎克」預測位置及強度，料7月4日增強至強烈熱帶風暴。（天文台截圖）

▼熱帶氣旋「美莎克」最新資訊▼



今日的天氣︰改發三號強風信號機會較低

截至今日（3日）下午4時，熱帶風暴「美莎克」位於香港西南約660公里，天文台預測今日稍後時間在海南島登陸，一號戒備信號現正生效，料今晚至明日（4日）初時維持，除非美莎克顯著增強及採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。

截至今午4時20分，天文台總部錄得氣溫27.2度，相對濕度87%，京士柏紫外線指數為0.3，強度屬於低，預料今晚多雲，有狂風驟雨及雷暴，吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。

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天文台7月3日下午4時半更新的九天天預報，料周末有狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰有狂風驟雨及雷暴 初時雨勢頗大

天文台指，熱帶氣旋美莎克會明日橫過北部灣一帶，隨後進入廣西至越南內陸並減弱，受到中國東南部一道高壓脊及美莎克的共同影響下，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

根據九天天氣預報，明日市區氣溫為27度至30度，相對濕度80%至95%，吹清勁南至東南風，離岸及高地吹強風；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪。

熱帶氣旋美莎克7月3日的衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

熱帶氣旋美莎克7月3日的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

下周日及下周一活躍偏南氣流影響 有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台預料，受活躍偏南氣流影響，下周初廣東沿岸仍然天氣不穩定。下周日（5日）市區氣溫27度至30度，相對濕度80%至95%，吹和緩至清勁南風，初時離岸及高地間中吹強風；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。

下周一（6日）市區氣溫27度至31度，相對濕度80%至95%，吹和緩至清勁南至西南風；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

天文台7月3日下午4時半更新的九天天氣預報，料7月10日及11日市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台7月3日下午4時半更新的九天天氣預報，料本周末及下周初相對濕度介乎80%至95%。（天文台網頁截圖）

下周二小暑一道廣闊低壓槽及高空擾動帶來驟雨及雷暴

天文台並預料，一道廣闊低壓槽及高空擾動下周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。下周二（7日）為廿四節氣中的小暑，代表中國大部份地區進入盛夏，當日市區氣溫27度至30度，相對濕度80%至95%，吹和緩至清勁南風；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

下周三（8日）市區氣溫27度至30度，相對濕度80%至95%，吹和緩南風；多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部份地區雨勢較大。

2026年7月3日中午，維港兩岸上空烏雲密佈。（歐陽德浩攝）

2026年7月3日中午，維港兩岸上空烏雲密佈。（歐陽德浩攝）

2026年7月3日下午約2時，香港科技大學望向東面海邊，上空烏雲密布，暗如黑夜。（香港01圖片）

「巴威」下沉氣流下周後期帶來酷熱天氣 下周五市區最高34度

天文台又預料，位於西北太平洋的熱帶氣旋「巴威」下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。下周四（9日）市區氣溫28度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風；短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周五（10日）市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至95%，吹和緩西風；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

熱帶氣旋「巴威」7月3日衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

熱帶氣旋「巴威」7月3日衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

下周六繼續市區最高34度 局部地區有驟雨及雷暴

下周六（11日）市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至95%，吹和緩西至西南風，離岸間中清勁；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

再下個周日（12日）市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至95%，吹吹緩南至西南風；部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台7月3日更新的「巴威」路徑概率圖。（天文台圖片）

中央氣象台7月3日早上更新的「巴威」未來120小時路徑概率圖。（中央氣象台圖片）

天文台料「巴威」移向琉球群島宮古島一帶

根據天文台今日更新的路徑概率，「巴威」未來數日將向西北偏西方向移動，有一定機率先移向琉球群島宮古島一帶海域，再轉往西北偏北方向，移向華東、韓國和日本本土的範圍內，不會威脅香港。

中央氣象台料「巴威」明早增強至超強颱風級

中央氣象台今早10時更新的公報指，「巴威」今早已增強為颱風級，將以每小時15至20公里的速度向偏西方向移動，並快速增強，明早（4日）將增強至超強颱風級別，預料下周三（8日）前對中國沒有影響，下周五（10日）靠近中國東部海域。