一號風球｜天文台視乎3情況需否改3號風球　周五周六高地吹7級風

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風／風球／明天的天氣】位於南中國海北部的熱帶低氣壓緩慢增強，周四（2日）晚上11時集結在香港之西南偏南約660公里，一號風球至少維持至今日（3日，星期五）中午12時。天文台表示，隨後會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發3號風球。



天文台預測該帶氣旋會逐漸增強，並在未來一兩日大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大。今日吹東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後部分地區雨勢較大，海有湧浪；周六（5日）吹南至東南風4至5級，初時離岸6級，高地達7級，同樣有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪。6級及7級為強風，即3號風球風力。



位於南海北部的熱帶低氣壓7月2日晚上23時集結在香港之西南偏南約660公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

熱帶低氣壓增強至熱帶風暴後料將命名「美莎克」

天文台周四深夜指出，在南中國海北部的熱帶低氣壓的移動速度有所減慢，在晚上11時集結在香港之西南偏南約660公里，在中心附近最高持續風速每小時55公里，距離升級熱帶風暴級別接近（風速每小時63公里或以上），預料其後會採取西北路徑靠近海南島，並在今日日間登陸南面的陵水縣，後續向西北移動，進入北部灣。

按照天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖，該熱帶低氣壓不遲於今晚增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時75公里，屆時按序將命名「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法）。

預測周六第二度登陸前 增強至強烈熱帶風暴

天文台預測其進入北部灣後，至周六（4日）晚上8時再於廣西防城港市西面二度登陸前，會再增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時90公里，其後減強並逐漸消散。

天文台預測南中國海熱帶氣旋的位置和強度。（天文台圖片）

改3號視乎強度變化、強風區與珠江距離及本地風力

天文台周四深夜表示，該熱帶低氣壓仍與本港保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至今日（3日）中午12時。隨後天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

天文台7月3日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來六日受南海熱帶氣旋及活躍偏南氣流影響，有驟雨及狂風雷暴；其後三日受西北太平洋的熱帶氣旋巴威的下沉氣流影響，天氣炎熱至酷熱。（天文台圖片）

明天的天氣：周六有狂風驟雨及雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台指受到熱帶氣旋影響，今明兩日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，下周初廣東沿岸仍然風勢較大及天氣不穩定。

九天天氣預報顯示，今日（3日）吹東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後部分地區雨勢較大。海有湧浪。周六（4日）吹南至東南風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪。

市區氣溫方面，料今日介乎27至31度，周六介乎26至29度，稍為下降。

天文台7月3日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

預測周日及一有幾陣驟雨及狂風雷暴 離岸及高地風力達6級

天文台預測下周日（5日）起吹南風4至5級，初時離岸及高地6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大；下周一 （6日）吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；下周二及三（7日及8日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，吹南風4至5級。

天文台7月3日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

天文台指位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣，預測本港下周四（9日）吹南風3級，市區氣溫介乎28至32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周五（10日）吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴；下周六（11日 ）吹西至西南風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。周五及周六市區氣溫介乎28至33度。