天氣｜今日有幾陣驟雨　日間酷熱約33度　稍後局部地區有雷暴

酷熱天氣警告生效。天文台今日（7月13日）指出，廣東天色大致良好，同時驟雨正影響沿岸地區。此外，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。



天文台今晨再發特別天氣提示稱，高溫天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。天文台展望，明日及周三（15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周後期天氣仍然不穩定。



圖為截至7月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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天文台提示：或有低壓區發展 未來兩日有大驟雨及狂風雷暴

天文台凌晨再發特別天氣提示稱，與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在今、明兩日（14日）逐漸靠近華南沿岸。低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。

受該低壓系統影響，明日及星期三（15日）廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監察其發展及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台又稱，活躍西南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋巴威會在今明兩日橫過華東至黃海一帶並逐漸減弱

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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至下周二均有驟雨 明日至周四有及狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）至周四（16日）均有驟雨及狂風雷暴。其中，明日及周三（15日）料間中有驟雨及風雷暴，明日雨勢有時頗大，周三則初時部份地區雨勢較大，同介乎26至30度。 周四有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月13日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（16日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，至下周二（21日）均於27至 32度之間。周六（17日）至下周一（20日）均有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。下周二則短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。