颱風巴威移速加快每小時達50公里　或提前今晚登陸浙江沿海

颱風「巴威」不斷逼近，有可能提前登陸。據中國天氣網消息，今（11）日晚7時，颱風「巴威」中心距離浙江溫嶺市南偏東方向約145公里，將以每小時25-30公里的速度向西北方向移動，將於11日夜間至12日凌晨在浙江溫嶺至裏安一帶沿海登陸。氣象分析師周麗賢介紹，今天下午「巴威」移動速度較快，1小時普遍走30至50公里。



颱風「巴威」有可能提前登陸。（中國天氣網）

中國天氣網指出，今晚7時，颱風「巴威」中心距離浙江溫嶺市南偏東方向約145公里，將以每小時25-30公里的速度向西北方向移動，將於11日夜間至12日凌晨在浙江溫嶺至瑞安一帶沿海登陸（颱風級，12～13級，33～40米/秒）。天氣雷達回波圖上，已能看到颱風中心附近的完整雲系了，離「巴威」登陸不遠了。

颱風「巴威」向浙江沿海快速靠近，浙江局地現陸地少見15級陣風。氣象分析師周麗賢介紹，今天下午「巴威」移動速度較快，1小時普遍走30至50公里。

風雨實況來看，今天16-17時，浙江東部沿海達到10級的陣風網站逐步增多，尤其台州、溫州的部分網站暫態風力達到13~15級，像溫嶺的一蒜島，49.4米/秒（15級）、洛嶼島48.6米/秒（15級），這樣的風在陸地上少見且有很強的致災性。

另據央視新聞報道，自然資源部消息指，預計今天夜間，浙江溫嶺、玉環和樂清沿海低洼地區海水倒灌淹沒風險較高。受颱風「巴威」影響，今晚6時起，杭州地鐵全綫停運。