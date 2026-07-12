忽然打風？天文台：低壓槽上或有低壓區發展　周二周三有狂風雷暴

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣警告／DSE放榜天氣】與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。天文台今日（12日）下午發出特別天氣提示，預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。



連日酷熱天氣明日（13日）起暫時退去，天文台預測明日稍後局部地區有雷暴，周二（14日）間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，到周三（15日）DSE中學文憑試放榜日，初時部分地區雨勢較大。



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7月13日 (一)：稍後局部地區有雷暴。

7月14日 (二)：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

7月15日 (三)：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。

7月16日 (四)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

7月17日 (五)：有幾陣驟雨及雷暴。



7月12日截至下午5時10分各區錄得的最高氣溫。(天文台圖片)

天文台尖沙咀總部今日錄得34.5度 今年次高

今日（12日）華南天色普遍晴朗，天氣酷熱。本港方面，下午多處地區氣溫上升至34度或以上，其中天文台尖沙咀總部錄得34.5度，為今年市區次高氣溫，比6月5日錄得的34.6度只低0.1度。上水錄得37.3度，為全港各區最高；打鼓嶺、大隴、元朗公園錄得36度以上高溫。

踏入7月炎夏，不少人到沙灘游泳消暑。（資料圖片）

天文台特別天氣提示：低壓區會否發展成熱帶氣旋仍存變數

天文台下午5時發出特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸。低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。

受該低壓系統影響，星期二及星期三（14日及15日）廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監察其發展及動向，提醒市民留意天文台的最新天氣消息。

天文台科學主任上周四（9日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《巴威發威，高溫天氣報到》文章，就該廣闊低壓槽的發展，指出有三種可能性：

1. 部分傳統電腦模式如歐洲電腦模式，預測廣東沿岸會有較顯著的降雨 （圖左）；

2. 部分模式如人工智能電腦模式「風烏」，認為與低壓槽相關的驟雨與廣東沿岸距離較遠（圖右）；

3. 個別模式如美國傳統電腦模式預測在廣闊低壓槽上有低壓區生成，而低壓區會否進一步發展仍有待觀察（圖中）。



電腦模式對於下周中期廣闊低壓槽和潛在低壓區發展的預報結果。（天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨 稍後局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（13日）天氣會逐漸轉差，吹南至東南風3至4級，市區氣溫介乎28至33度；部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

周三DSE放榜日天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 初時部分地區雨勢較大

到周二（14日）轉吹南至東南風4級，稍後離岸間中5級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周三（15日）DSE中學文憑試放榜日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大；吹南風4級，初時離岸5級。兩日氣溫料均介乎 26至30度。

天文台7月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周上半部受廣闊低壓槽，間中有驟雨及狂風雷暴；其後至下周初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台圖片）

天文台預測本周後期天氣仍甚差，周四（16日）及周五（17日）吹西南風4級。周四大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多，市區氣溫介乎27至31度；周五大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

天文台7月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

天文台7月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度上限95%。（天文台圖片）

西南氣流周六起續帶來驟雨 短暫時間有陽光

天文台表示，活躍西南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來驟雨，預測周六（18日）至下周二（21日）吹南至西南風4級，市區氣溫介乎27至32度。周六大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日及一（19及20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周二（21日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。