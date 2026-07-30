超強颱風白海豚預測路徑南移千公里　下周後期往沖繩台灣華東注意

以香港提供名稱命名的超強颱風「白海豚」（Dolphin）中心附近最高風力，今日（7月30日）已超過時速200公里，以時速15至20公里向西偏北移動。各主要官方氣象機構連日來將預測移動路徑向南調逾一千公里，日本本部已「脫險」，今日主要預測下周後期吹襲琉球群島，在台灣以北海域掠過，再橫過東海，在上海以南一帶登陸，下周往沖繩、台灣及華東旅遊的市民，要留意天氣變化。



7月30日晚上的衞星雲展示圖顯示，超強颱風風眼縮小。（ Tropical Tidbits圖片）

香港時間7月29日上午8時向日葵9號衛星的可見光圖像，可見「白海豚」的風眼細小，結構渾圓對稱，中心附近的對流旺盛。（天文台圖片）

中央氣象台料向西偏北方向移動 颶風風圈半徑90公里

內地中央氣象台資料顯示，在今晚8時，超強颱風白海豚集結在日本東京東南方向約3,140公里，最大風力達最高的17級，風速為60米/秒或約216公里/小時，以約每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。

白海豚的7級風圈半徑為東北方向400公里、東南方向300公里、西南方向200公里、；西北方向300公里；10級（暴風）風圈半徑為東北方向160公里、東南方向160公里、西南方向120公里、西北方向160公里；12級（颶風）風圈半徑為東北方向90公里、東南方向90公里、西南方向70公里、西北方向90公里。

中央氣象台7月30日晚上的預測顯示，超強颱風白海豚大致向西偏北移動，料下周後期移向琉球南部、台灣至華東方向，強度會有所減弱。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料白海豚風力周六達到顛峰後回落

中央氣象台的預報顯示，白海豚未來兩三日仍會增強，最大風力升至超過17級，周六（8月1日）風速增至65米/秒或約234公里/小時，其後兩日稍為減弱，到下周二（8月4日）晚上8時移以日本東京以南約1,100公里時，降為強颱風，最大風力為15級，即48米/秒或約173公里/小時。

台灣中央氣象署的預測相若，都料未來數大致向西偏北移動，料白海豚到周五（7月31日)下午至晚上，中心最大風速增至每秒63米，其後數日逐漸減弱，下周二晚上8時近中心最大風速降至每秒51米。

台灣中央氣象署7月30日晚上的預測顯示，超強颱風白海豚大致向西偏北移動，料下周後期移向琉球南部、台灣至華東方向，強度會有所減弱。（台灣中央氣象署圖片）

▼7月26日 大埔打風後遍地塌樹▼



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日本氣象廳料白海豚周五最大瞬間風速達時速306公里

日本氣象廳和韓國氣象廳的預報與兩岸氣象機構相若，都料白海豚未來一兩日風力達至顛峰，其他維持大致向西移動往琉球群島中部，並有所減弱。

日本氣象廳料其中心附近最大風速在周五（7月31日)達至每秒60米或約每小時213公里，最大瞬間風速達時速306公里；韓國氣象廳也料其顛峰為周五晚上，中心附近最大風速每秒58米或約每小時209公里。

美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）的預測也有相若預測，但料未來數日中心附近最大風速達每小時240公里，貼近中央氣象台的預測峰值。

日本氣象廳7月30日晚上的預測顯示，超強颱風白海豚大致向西偏北移動，料下周後期移向琉球南部、台灣至華東方向，強度會有所減弱。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳7月30日晚上的預測顯示，超強颱風白海豚大致向西偏北移動，料下周後期移向琉球南部、台灣至華東方向，強度會有所減弱。（ 韓國氣象廳圖片）

美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）7月30日晚上的預測顯示，超強颱風白海豚大致向西偏北移動，料下周後期移向琉球南部、台灣至華東方向，強度會有所減弱。（Tropical Tidbits圖片）

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，香港天文台發表的熱帶氣旋路徑概率預報，料向西北移動，8月初趨近日本。（天文台圖片）

天文台未有就超強颱風白海豚發出預測移動路徑圖，而7月30日更新的熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，料大致移向日本九州以南海域，其後的不確定性頗大，北至朝鮮半島，南達福建。（天文台圖片）

料下周二移至日本東京以南約1100公里

各主要氣象機構均暫展示白海豚至下周二（8月4日）預測路徑，大約在日本東京以南約1,100公里，相比起早兩三預測吹襲日本九州至東京，向南推移約1,000公里，日本本部不受到正面吹襲的威脅大抵消除。

天文台未有就白海豚發出預測移動路徑圖，而7月30日更新的熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，料大致移向日本九州以南海域，其後的不確定性頗大，北至朝鮮半島，南達福建，香港仍處於0%的區域。

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月5日下午14時位置，位於東京東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統AIFS預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月6日凌晨2時位置，位於東京東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，人工智能預報系統風烏預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月5日下午14時位置，位於九州東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

有預測料下中至後期續向西移動 在上海以南至浙江一帶登陸

不過在Tropical Tidbits網站，則可見美國全球系集預報系統GEF有往後數日的預測路徑，料下周中至後期（8月5日至9日）將續向西移動，穿過琉球群島沖繩本島南海域，進入東海，掠過台灣以北、釣魚台群島一帶，再向西移至上海以南至浙江一帶登陸。

Tropical Tidbits製作的圖片顯示，歐洲中期天氣預報中心ECMWF及美國全球系集預報系統GEF的預測移動路徑圖顯示，超強颱風白海豚大致移向琉球群島至華東上海一帶。（Tropical Tidbits圖片）