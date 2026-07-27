熱帶氣旋白海豚與中華白海豚有何關係?　料超強颱風級8月初襲日本

【白海豚／打風／天文台／超強颱風／遊日注意】位於中太平洋的一個熱帶低氣壓今日（7月27日）增強熱帶風暴，命名為「白海豚／Dolphin」，由香港提供的名稱，即「中華白海豚」。內地中央氣象台和日本氣象廳等均預測會增強為超強颱風，8月初趨向日本。



傳統電腦及AI人工智能預報系統均料「白海豚」會在8月5日及6日在逼近本州東京或九州南部。



位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日增強為熱帶風暴，命名為「白海豚／Dolphin」，衞星雲圖顯示組織仍十分鬆散，料會向西北移動並逐漸增強。(Tropical Tidbits圖片)

熱帶氣旋「白海豚／Dolphin」名稱是由香港提供，名稱意思即受保護動物中華白海豚。（資料圖片）

中央氣象台料白海豚每日升一至兩級 周四升至超強颱風

位於中太平洋（北緯13.3度、東經176.4度）的熱帶低氣壓今日下午強為熱帶風暴，命名為「白海豚／Dolphin」。內地中央氣象台下午5時更新預報，最大風力為18米/秒或約65公里/小時，中心氣壓為998 hPa，距離日本東京東偏南方向約4,430公里，將以每小時15至20公里的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強。

中央氣象台的未來120小時路徑概率預報圖顯示，白海豚未來兩日每日升一或兩級，明日（7月28日)升至強烈熱帶風暴，周三（29日）早晚分別升至颱風及強颱風級，到周四（30日)升至超強颱風級，8月1日最大風力增至最高的第17級，即逾56.1米/秒或203公里/小時，料達60米/秒或約217公里/小時。

熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，內地中央氣象台發表的預測移動路徑圖，料向西北移動，達超強颱風級，8月初趨近日本。（中央氣象台圖片）

日本、韓國及台灣氣象機構同料達超強颱風級別

日本氣象廳預測白海豚也料達「非常強颱風」，8月1日下午中心附近風力最大風速達50米/秒（或181公里/小時）。韓國氣象廳也料白海豚8月1日下午中心附近風力最大風速達53米/秒（或191公里/小時）。

台灣中央氣象署也料白海豚8月1日下午，近中心最大風速每秒58米（即每小時209公里)。

以上述三機構的預測，對比本港天文台制度，白海豚在8月1日下午達接近或已經成超強颱風級別，即中心附近最高持續風速每小時185公里或以上。

熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，日本氣象廳發表的預測移動路徑圖，料向西北移動，達超強颱風級，8月初趨近日本。（日本氣象廳圖片）

熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，韓國氣象廳發表的預測移動路徑圖，料向西北移動，達第四級颱風，8月初趨近日本。（韓國氣象廳圖片）

熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，台灣中央氣象署發表的預測移動路徑圖，料向西北移動，達強烈颱風級，8月初趨近日本。（台灣中央氣象署圖片）

天文台熱帶氣旋路徑概率預報料白海豚吹襲日本

至於移動路徑，各機構均料大致向西北移動，趨向西北太平洋海域。韓國氣象廳的路徑圖顯示，8月1日下午2時集結在關島東北偏東約1,620公里。

香港天文台今日發表的熱帶氣旋路徑概率預報，料向西北移動，8月初趨近日本九州以北區域，也可能影響朝鮮半島。

熱帶氣旋白海豚｜位於中太平洋的熱帶低氣壓7月27日下午增強為熱帶風暴，命名為白海豚，香港天文台發表的熱帶氣旋路徑概率預報，料向西北移動，8月初趨近日本。（天文台圖片）

傳統電腦及AI預報均料白海豚8月5日或6日初段登陸日本

在天文台地球天氣網頁，可見歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報和AI人工智能人預報系統AIFS、風烏、盤古及伏羲的預測相若，均預測白海豚在8月5日或6日初段，在日本登陸，除伏羲料會減弱外，其他均預測屬較強熱帶氣旋。

ECMWF和AIFS預測「北登」本州東京一帶，而風烏和盤古則料「南登」九州，故8月初到日本旅遊市民要留意。

不過有關結果顯示由電腦直接輸出，未經天文台科學主任人手調校，會有誤差。

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月5日下午14時位置，位於東京東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統AIFS預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月6日凌晨2時位置，位於東京東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，人工智能預報系統風烏預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月5日下午14時位置，位於九州東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，人工智能預報系統盤古預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月6日凌晨2時位置，位於九州東南海域。（天文台地球天氣網頁截圖）

熱帶氣旋白海豚7月27日下午生成，人工智能預報系統伏羲預測會由中太平洋向西北移動，趨向日本，圖為預測8月5日凌晨2時位置，位於本州東南海域，且已減弱及消散中。（天文台地球天氣網頁截圖）

AI風烏預測菲律賓以東有熱帶氣旋與白海豚「共舞」 最後「東登」汕頭、揭陽

在天文台地球天氣網頁可看到AI風烏預報在菲律賓以東海域一帶，8月2日開始有另一個熱帶氣旋與白海豚「雙旋共舞」，該熱帶氣旋其後進入南海北部，8月5日下午移至香港以南約450公里，其後兩日轉向東北移動，8月7日下午在香港以東的汕頭、揭陽一帶「東登」，對本港威脅較「西登」為小。

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天文台九天天氣預報預測8月初本港風力最高3度 未見料打風

不過天文台在今日下午4時更新的九天天氣預報，則未見預測下周有熱帶氣旋威脅香港一帶，只料受一股偏南氣流影響，周末期間廣東沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

九天天氣預報顯示，8月2日(下周日)及3日（下周一）本港吹南至東南風3級。周日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周一部分時間有陽光，有幾陣驟雨。到8月4日及5日（星期二及三）料吹南風2至3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台7月27日下午4時30分更新九天天氣預報，預測本周前期間中有驟雨及雷暴，7月底至8月初天色稍好轉。(天文台圖片)

明天的天氣：有幾陣驟雨及雷暴 稍後部分地區驟雨較多

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（7月28日）吹東至東南風4級，稍後離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後部分地區驟雨較多，市區氣溫介乎26至30度。

到周三（7月29日）吹東南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫最高29度；到周四（30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高30度。周五（31日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎26至30度。

周六 （8月1日)起天色好轉，吹南至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，氣溫最高31度。

天文台7月27日下午4時30分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。(天文台圖片)