白海豚超強颱風｜今年風王？天文台分析會否成史上最強取決3因素

【白海豚／超強颱風／風王／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／HKO】熱帶氣旋「白海豚」短短三日內由熱帶風暴增強至超強颱風級別，近日有電腦數值預報及人工智能模式，預測其將會增強至接近歷史極端值，挑戰「風王」的地位。



天文台日發文指，電腦或AI預報屬於未經修正的原始數據，與實況有偏差，因此預報員需要修正不確定性，例如影響熱帶氣旋的三個因素，包括結構能否維持、乾空氣干擾及眼壁更替等。



根據今早（30日）天文台「地球天氣」多個AI模型及傳統數值預報模式的預測，「白海豚」目前的移動路徑不會直奔華南，有可能移向上海、大阪及台北，身處或正準備前往當地的市民需密切留意。



香港時間7月29日上午8時向日葵9號衛星的可見光圖像，可見「白海豚」的風眼細小，結構渾圓對稱，中心附近的對流旺盛。（天文台圖片）

內地中央氣象台7月30日早上11時更新的「白海豚」預測路徑圖。（網頁圖片）

天文台︰有AI模式料「白海豚」中心風力接近歷史極端值

熱帶氣旋「白海豚」的名字由香港提供，意思是生活在珠江口水域的中華白海豚，也是香港的吉祥物。根據中國氣象局網頁，周一（27日）「白海豚」剛生成時為熱帶風暴級別，至周三（29日）凌晨已快速增強至超強颱風級別，中心附近最高持續風力達270公里，近日便有氣象專家料「白海豚」將挑戰「風王」的地位。

天文台科學主任（吳彥琳 呂旭昇）周三在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《酷熱天氣再臨 南海季風爆發》文章。文中指，近日有電腦數值預報及人工智能模式，預測熱帶氣旋「白海豚」的中心風力會再進一步增強，甚至接近歷史極端值。

天文台7月30日更新的「白海豚」天氣概率，料趨向日本西南部至台灣北部一帶海域。（天文台圖片）

西北太平洋有記錄最強熱帶氣旋為「泰培」及「蘭茜」

文中解釋，熱帶氣旋的強度是基於接近中心的最高持續風力作為分類，一般而言，中心海平面氣壓越低（單位為百帕斯卡），附近的氣壓梯度力越大，最高持續風速亦越高。而根據香港天文台的熱帶氣旋歷史資料，西北太平洋有記錄以來最強的熱帶氣旋為︰

超強颱風泰培（Tip、1979年）：中心最低氣壓為870百帕斯卡，中心附近最高持續風速達每小時305公里



超強颱風蘭茜（Nancy、1961年）：中心最低氣壓為885百帕斯卡，中心附近最高持續風速同樣達每小時305公里



傳統數值預報模式（歐洲、美國）及人工智能氣象模式（「盤古」、「風烏」）預測香港時間8月3日下午8時的海平面氣壓與風力模擬圖，顯示「白海豚」的等壓線緊密，風力強勁。（香港天文台圖片）

當海水溫度高及大氣環境適合 電腦模式評估成最強熱帶氣旋

文中又指，隨著現代科技的發展，傳統數值天氣預報及人工智能氣象模式的分辨率愈來愈高，模擬出較高熱帶氣旋強度的能力有所進步。當海水溫度高及大氣環境適合，如垂直風切變低時，電腦模式便有機會在預報中，計算出接近歷史最強的熱帶氣旋強度。

例如以近日誕生的「白海豚」為例，各大電腦模式均顯示其所在海域海水溫度極高、垂直風切變微弱，大氣條件極佳，因此在延伸預報中均模擬出顯著增強的趨勢，各大模式均預估其擁有高度緊密的低壓環流，惟在位置與強度細節上仍有差異。

▼7月26日 「紅霞」過後大埔遍地塌樹▼



颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（資料圖片 / 夏家朗攝）

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電腦模式直接輸出預報圖屬原始數據 需修正不確定性

天文台提醒，分析這些電腦模式預報圖時，需要明白以下兩個要點︰

未經修正的預報︰電腦模式直接輸出的預報仍受很多因素限制，與實況觀測值之間仍存在一定偏差，只屬於未經修正的模式原始數據。

預報的不確定性︰預報時間越長，大氣微小變化的累積誤差越大，熱帶氣旋未來的強度，取決於海溫、高空輻散、乾空氣入侵及眼壁更替，過程等多個複雜因素，單一模式的極端預測往往具有相當大的變化空間。

眼壁更替也會影響熱帶氣旋的最高強度。（天文台圖片）

最高強度取決三個因素︰結構能否維持、乾空氣干擾、眼壁更替

文中指，上述的不確定正好反映預報員在熱帶氣旋業務運作時的挑戰，雖然較高的海水溫度及有利的大氣環境為「白海豚」提供有利的發展條件，但其最高強度仍取決於結構能否維持、過程中會否出現被乾空氣干擾，或出現眼壁更替等因素，因此制定天氣預報的精髓是將電腦模式的原始數據分析，並修正為最有可能的預報。

文中重申，預報團隊會繼續密切監察「白海豚」及其他熱帶氣旋的最新發展，結合衛星、雷達及多個預報模式的數據評估。市民可繼續留意天文台發布的最新熱帶氣旋資訊及「九天天氣預報」。

天文台「地球天氣」頁面的AI模型「風烏」料「白海豚」8月7日晚間移向上海以東海域。（天文台網頁）

天文台「地球天氣」頁面的AI模型「盤古」料「白海豚」8月5日早上8時移向大阪東南海域。（天文台網頁）

天文台「地球天氣」頁面的傳統數值預報模式「歐洲中期預報中心」預料「白海豚」8月8日凌晨2時移向台北以北海域。（天文台網頁）

最新AI模型預測「白海豚」下周襲大阪或上海

此外，根據今早（30日）天文台「地球天氣」多個AI模型及傳統數值預報模式的預測，不論是移動路徑及強度也確有不同，其中「風烏」料「白海豚」8月5日早上8時移向大阪東南海域；「盤古」料8月7日晚間移向上海以東海域；歐洲中期預報中心料8月8日凌晨2時移向台北以北海域，環流更是極大，能覆蓋整個台灣。

整體而言，而目前各AI模型的預測路徑都遠離香港，惟下周身處毗鄰大阪、台灣或上海的市民，則要密切留意「白海豚」的變化。