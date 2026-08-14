周六天氣｜天文台料初時部份地區驟雨較多　下周一稍後有狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】上班族注意，未來九天都有驟雨。明日周六（15日）上班或戶外出行的市民注意，天文台今日（14日）料受高空擾動及西南氣流影響，明日初時部份地區驟雨較多及有雷暴，市區氣溫介乎27度至32度；下周一（17日）稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴；下周三（19日）為中國情人節七夕，天文台料有幾陣驟雨及雷暴。



天文台料隨後一道廣闊低壓槽下周中期逐漸靠近廣東沿岸，該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，下周五及周六（21日及22日）有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多；再下個周日（23日）為廿四節氣中的處暑，有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫最高31度。



受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，圖為中午約12時半尖沙咀市面情況。（倪清江攝）

受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，圖為中午約12時半尖沙咀市面情況。（倪清江攝）

天文台︰高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶正影響本港

本港今日（14日）早上8時40分發出黃色暴雨警告，至中午11時40分取消。天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍要警覺河道氾濫可能帶來的危險。截至下午1時20分，天文台尖沙咀總部氣溫26.9度，相對濕度89%，京士柏紫外線指數為0.8，強度屬於低。

天文台中午更新的天氣概況指，與高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶，正影響廣東及南海北部，過去數小時本港多處地區錄得超過30毫米雨量，南部島嶼的雨量更超過70毫米，料今日下午及晚間大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，尖沙咀中午約12時半眺望維港對岸，半山被密雲遮蓋。（倪清江攝）

受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，圖為中午約12時半尖沙咀市面情況。（倪清江攝）

明日的天氣︰初時部份地區驟雨較多及有雷暴

天文台指出，受高空擾動及西南氣流影響，明日（15日）初時珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴。根據天文台九天天氣預報，明日市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台預測，隨着西南氣流緩和及高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸漸轉酷熱，但仍有幾陣驟雨。下周日（16日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風至和緩西至西南風，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台8月14日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日8月15日初時部份地區驟雨較多及有雷暴。（天文台網頁截圖）

下周一上班注意 稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴

下周一（17日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。下周二（18日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩東風，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。

受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，尖沙咀中午約12時半眺望維港對岸，半山被密雲遮蓋。（倪清江攝）

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下周三七夕有幾陣驟雨及雷暴 離岸吹清勁東風

下周三七夕及周四（19日及20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下周三吹和緩東風，離岸清勁；下周四吹和緩至清勁東風。

天文台8月14日早上11時半更新的九天天氣預報，料8月21日至23日氣溫介乎27度至31度。（天文台網頁截圖）

天文台8月14日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來一連九日相對濕度高達95%。（天文台網頁截圖）

下周中後期低壓槽靠近 部份地區驟雨較多及有狂風雷暴

天文台預測，一道廣闊低壓槽為南海北部至台灣以東海域帶來不穩定天氣，下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

下周五及周六（21日及22日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩至清勁（4至5級）東至東南風，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

8.23處暑有幾陣驟雨及雷暴 市區氣溫最高31度

再下個周日（23日）為廿四節氣的處暑，市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩東至東南風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

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▼AI人工智能預報系統盤古在8月14日的預測▼



兩個AI預報系統料低壓區或增強移向海南島

低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，目前AI人工智能預報系統，包括AIFS、伏羲、盤古及風烏，都預料下周中後期有低壓區形成，其中歐洲中期AIFS及伏羲料可能升級成熱帶風暴，並移向海南島。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。

▼AI人工智能預報系統風烏在8月14日的預測▼



▼AI人工智能預報系統伏羲在8月14日的預測▼

