最新天氣｜天文台發出雷暴警告　預料香港有局部地區狂風雷暴

【天文台／HKO／暴雨／黃雨／天氣消息】天文台今日（14日）凌晨指出，受高空擾動及西南氣流影響，本港今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。天文台周四（13日）深夜發出發出雷暴警告，預料香港有局部地區狂風雷暴。



▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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▼8月14日天氣▼

【00:00】天文台：受高空擾動及西南氣流影響，本港今日（14日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日（15日）初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

▼7月29日 上午不時下驟雨▼



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▼8月13日天氣▼

天文台8月13日晚上23:36雷達圖顯示，有小型雷雨區進入本港境內。（天文台圖片）

【11:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至周五凌晨3時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【16:45】天文台發出特別天提示，預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。今晚及明日（14日，星期五）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。星期六（15日）初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民上班上學前留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。 預料下周初本港日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。

天文台8月13日下午4時半更新九天氣預報，料未來九日受到高空擾動及西南氣流、以及廣闊低壓槽影響，天氣不穩。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台預測明日（14日，星期五）吹西南風3至4級大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，市區氣溫介乎27至31度；周六（15日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度；下周日（16日）吹西風2至3級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度。

天文台8月13日下午4時半更新九天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

天文台8月13日下午4時半更新九天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼

