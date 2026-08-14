天氣｜雷暴警告仍生效　今日料有驟雨及狂風雷暴　最高氣溫31度

【天文台／HKO／暴雨／黃雨／天氣消息】雷暴警告仍然生效，天文台指出，今日（14日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約31度，吹和緩西南風，今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。天文台展望，明日（15日）初時部分地區驟雨仍然較多，日間短暫時間有陽光，隨後一兩日日間酷熱，但有幾陣驟雨。



天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息，以及留意天氣變化。



受高空擾動及西南氣流影響 今日間中有驟雨及狂風雷暴

天文台表示，與高空擾動及西南氣流相關的驟雨及狂風雷暴會在今明兩日影響華南，隨着高空擾動遠離，下周初廣東沿岸日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

圖為截至8月14日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來8天均有驟雨 下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）至下周六（22日）均有驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹西南風3至4級，氣溫最高32度，後日（16日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，西南風2至3級，氣溫最高33度。

下周一（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。下周四（20日）至下周六（22日）更有幾陣驟雨及狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台指出今日（14日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約31度，吹和緩西南風，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。（李家傑攝）

▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼



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▼7月29日 上午不時下驟雨▼

