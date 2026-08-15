天氣｜今日間中有驟雨 初時部分地區雨勢較大 有狂風雷暴
撰文：凌逸德
出版：更新：
【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】今日（15日）凌晨黃色暴雨警告信號一度生效，雷暴警告有效時間延長至今日上午7時30分。天文台表示，今日大致多雲，間中有驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，預料新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩西南風。天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，星期一稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。下週中期天氣漸轉不穩定。
天文台︰受高空擾動及西南氣流影響 珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴
天文台表示，受高空擾動及西南氣流影響，今日初時珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴，隨着西南氣流緩和及高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸漸轉酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時一道廣闊低壓槽會為南海北部至台灣以東海域帶來不穩定天氣，並在下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。
下周七夕大致多雲 有幾陣驟雨及雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫33度，但後日（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。七夕正值下周三（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫32度。
▼天文台九天天氣預報▼
▼2026年8月14日 黃雨警告下尖沙咀市面情況▼
▼2026年5月3日 黃雨警告下葵芳傾盤大雨▼
+13
天氣｜雷暴警告仍生效 今日料有驟雨及狂風雷暴 最高氣溫31度最新天氣｜預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大 有狂風雷暴最新天氣｜天文台發出雷暴警告 預料香港有局部地區狂風雷暴天文台︰昨30.2度創143年最熱夜晚 今日再平8月連續酷熱日數紀錄