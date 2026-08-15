天氣｜今日間中有驟雨　初時部分地區雨勢較大　有狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】今日（15日）凌晨黃色暴雨警告信號一度生效，雷暴警告有效時間延長至今日上午7時30分。天文台表示，今日大致多雲，間中有驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，預料新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩西南風。天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，星期一稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。下週中期天氣漸轉不穩定。



圖為截至8月15日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台︰受高空擾動及西南氣流影響 珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴

天文台表示，受高空擾動及西南氣流影響，今日初時珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴，隨着西南氣流緩和及高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸漸轉酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時一道廣闊低壓槽會為南海北部至台灣以東海域帶來不穩定天氣，並在下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

天文台表示，今日大致多雲，間中有驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，預料新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。（陳永武攝）

下周七夕大致多雲 有幾陣驟雨及雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫33度，但後日（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。七夕正值下周三（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月15日凌晨5時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年8月14日 黃雨警告下尖沙咀市面情況▼



受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，圖為中午約12時半尖沙咀市面情況。（倪清江攝）

▼2026年5月3日 黃雨警告下葵芳傾盤大雨▼

