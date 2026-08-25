最新天氣｜天文台：中午前後驟雨為多處帶來超過10毫米雨量

天文台今早（25日）10時55分發出特別天氣提示指，一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴，呼籲市民請保持警惕。



8月25日截至上午11:45的一小時累積雨量圖顯示，主要集中在大嶼山及荃葵青區。（天文台圖片）

截至8月25日早上10時54分，天文台雷達圖顯示本港西南部有一個雷雨區。（天文台圖片）

【13:45】天文台：一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午前後的驟雨為本港多處地區帶來超過10毫米的雨量。

【13:30】天文台取消雷暴警告。

【11:45】天文台：預料熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，未來一兩日本港部分地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。

【11:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【10:55】天文台：一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。市民請保持警惕。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午1時，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台8月25日早上10時55分發出特別天氣提示指，一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。（資料圖片／鄧倩螢攝）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼



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天文台︰一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

天文台今早更新的天氣概況指，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測今午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩南至西南風，風勢間中清勁，市區氣溫介乎28度至32度。