四旋共舞打風？AI預測下星期連環3颱風西登+路徑　天文台最新預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋／紫檀／簡拉維／沙德爾／艾莎尼】下星期打風？「4旋共舞」？天文台於2026年8月25日發布最新預測，熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大；預料受活躍偏南氣流影響，未來一兩日本港部分地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。



天文台預料，熱帶氣旋紫檀未來一兩日於雷州半島西部沿岸一帶掠過，與本港保持相當距離，除非紫檀進一步靠近珠江口一帶，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。（天文台）

天文台預料，熱帶氣旋紫檀未來一兩日於雷州半島西部沿岸一帶掠過，與本港保持相當距離，除非紫檀進一步靠近珠江口一帶，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。（天文台）

天文台預測「4旋共舞」

天文台又預測，熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱；熱帶氣旋沙德爾會在未來兩三日靠近福建至浙江沿岸一帶，預料沙德爾會在周末期間移入內陸並逐漸減弱。



天文台預測「4旋共舞」。（天文台）

AI預測連環颱風進入南海！1颱風香港近距離西面登陸

而根據AI天氣模式伏羲預測，9月1日至9月7日會再有多個熱帶氣旋影響南海，其中1個會在9月1日至9月2日在南海、香港西南400公里範圍內形成，隨後往東南方向移動，至9月4日至9月5日會突然大轉彎往西北方向移動，在香港西面200公里左右登陸。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式伏羲預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月2日於南海、香港西南400公里範圍內形成，隨後往東南方向移動，至9月4日至9月5日會突然大轉彎往西北方向移動，在香港西面200公里左右登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式伏羲預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月2日於南海、香港西南400公里範圍內形成，隨後往東南方向移動，至9月4日至9月5日會突然大轉彎往西北方向移動，在香港西面200公里左右登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式伏羲預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月2日於南海、香港西南400公里範圍內形成，隨後往東南方向移動，至9月4日至9月5日會突然大轉彎往西北方向移動，在香港西面200公里左右登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式風烏更預測會連環有3個颱風可能影響南海，其中1個會在9月1日至9月3日闖入本港400公里範圍，隨後往西南方向遠離；另1個更巨型的熱帶氣旋會在9月4日至9月5日掠過台灣南部進入南海，並進入本港400公里範圍，9月5日至9月6日在香港東面廈門附近登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月3日闖入本港400公里範圍，隨後往西南方向遠離；另1個更巨型的熱帶氣旋會在9月4日至9月5日掠過台灣南部進入南海，並進入本港400公里範圍，9月5日至9月6日在香港東面廈門附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月3日闖入本港400公里範圍，隨後往西南方向遠離；另1個更巨型的熱帶氣旋會在9月4日至9月5日掠過台灣南部進入南海，並進入本港400公里範圍，9月5日至9月6日在香港東面廈門附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，1個熱帶氣旋會在9月1日至9月3日闖入本港400公里範圍，隨後往西南方向遠離；另1個更巨型的熱帶氣旋會在9月4日至9月5日掠過台灣南部進入南海，並進入本港400公里範圍，9月5日至9月6日在香港東面廈門附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI盤古、ECMWF預測有不同

至於AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏及AI伏羲預測的略有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏及AI伏羲預測的略有不同。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏及AI伏羲預測的略有不同。（ECMWF）

測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱；預料一股活躍偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴；另一方面，熱帶氣旋沙德爾會在未來兩三日靠近福建至浙江沿岸一帶，受其外圍下沉氣流影響，本星期後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨；預料沙德爾會在周末期間移入內陸並逐漸減弱，受一道廣闊低壓槽影響，下星期初廣東沿岸有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹6級風。